Zum Schmunzeln: Vergebliche Flucht

Charkiw – Der Krieg ist eigentlich eine viel zu ernste Angelegenheit, um einmal schmunzeln zu können, aber ein vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlichtes Video, das die vergebliche Flucht eines russischen Panzers zeigt, sorgt bei vielen Zuschauern dennoch für Gelächter.

In den von einer ukrainischen Drohne stammenden Aufnahmen ist ein russischer Panzer zu sehen, der mit hoher Geschwindigkeit versucht, den ukrainischen Truppen zu entkommen. Ukrainischen Vorauskommandos, zu denen auch Mitglieder einer Spezialeinheit gehören, gelingt es offenbar nicht, den Panzer rechtzeitig aufzuhalten. Zugleich ist zu erkennen, wie der Panzer, der mit hoher Geschwindigkeit über eine unbefestigte Straße fährt, laufend russische Soldaten, die auf dem Panzer sitzen, verliert. Einige von ihnen scheinen sich auch freiwillig zu Boden zu werfen.

It is natural that when the #UAarmy attacks, you have to flee (quickly).

But to run away like that, to lose yourself on the way, and eventually be stopped by a pro-Ukrainian tree?!

What a show! Charlie Chaplin would applaud you! pic.twitter.com/2wPabFubmH

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022