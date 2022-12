Zwei weitere Tote bei Demonstrationen in Peru

Bei den Protesten gegen die Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo sind in Peru am Montag zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Ein Demonstrant sei bei Zusammenstößen mit der Polizei auf einem Flughafen in Perus zweitgrößter Stadt Arequipa getötet worden, sagte die Ombudsfrau für Menschenrechte, Eliana Revollar. Das andere Opfer wurde demnach getötet, als die Polizei eine Demonstration in der Provinz Apurímac gewaltsam auflöste.

In Apurímac waren am Sonntag bereits zwei Demonstranten im Zug von regierungskritischen Protesten bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet worden, als erstere versuchten, dort einen Flughafen zu stürmen.

In mehreren peruanischen Städten gehen tausende Menschen auf die Straße, seit der bis dahin amtierende linksgerichtete Präsident Castillo am vergangenen Mittwoch vom peruanischen Parlament wegen “moralischer Unfähigkeit” des Amtes enthoben und später festgenommen worden war. Seine bisherige Stellvertreterin Boluarte wurde kurz darauf als seine Nachfolgerin vereidigt.

Am Montag legten rund 2.000 Demonstranten den Flughafen der zweitgrößten Stadt des Landes lahm. Wie ein AFP-Fotograf berichtete, blockierten die Demonstranten in der Andenstadt Arequipa Start- und Landebahn des Flughafens mit Steinen, brennenden Reifen und Holz und beschädigten die Beleuchtungsanlagen. Sie forderten den Rücktritt der kürzlich vereidigten Präsidentin Dina Boluarte und vorgezogene Neuwahlen.

Die Polizei versuchte, die Protestierenden mit Tränengas auseinanderzutreiben. Die Millionenstadt Arequipa gilt als Hauptstadt der peruanischen Justiz, das Verfassungsgericht des Landes hat dort seinen Sitz.

In mehreren peruanischen Städten gehen Tausende Menschen auf die Straße, seit der bis dahin amtierende linksgerichtete Präsident Pedro Castillo am vergangenen Mittwoch vom peruanischen Parlament wegen “moralischer Unfähigkeit” des Amtes enthoben und später festgenommen worden war. Seine bisherige Stellvertreterin Boluarte wurde kurz darauf als seine Nachfolgerin vereidigt.

Am Donnerstag hatte das Oberste Gericht des südamerikanischen Landes sieben Tage Untersuchungshaft gegen Castillo verhängt. Dem Politiker werden “Rebellion und Verschwörung” vorgeworfen.

Castillo war im Juli 2021 als politischer Außenseiter an die Staatsspitze gewählt worden. Seitdem befand sich der 53-Jährige in einem ständigen Machtkampf mit dem konservativ dominierten Kongress. Dieser hatte bereits zweimal vergeblich versucht, ihn wegen “moralischer Unfähigkeit” des Amtes zu entheben.