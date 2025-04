Zwölf Tote bei Angriff auf ukrainische Stadt Krywyj Rih

Von: APA/Reuters/dpa

Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Krywyj Rih sind am Freitag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte Regionalgouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Demnach starben auch zwei Kinder bei dem Angriff auf ein Wohnviertel des Geburtsortes von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Mindestens 50 Menschen seien verletzt worden. Laut Lyssak gerieten Autos und Garagen in Brand. Mehrstöckige Wohnhäuser seien beschädigt worden.

Erst am Mittwoch waren durch einen russischen Raketenschlag in der Großstadt mindestens vier Menschen getötet worden. Krywyh Rih liegt etwa 70 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund der stockenden Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine. US-Präsident Donald Trump hatte erst am Wochenende öffentlich Unmut über Kreml-Chef Wladimir Putin geäußert und kritisiert, dass dieser die Legitimität Selenskyjs nicht anerkenne.