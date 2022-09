3 Tipps zur Optimierung von Marketing und Vertrieb

Um erfolgreich zu sein, sollten die jeweiligen Bereiche nicht getrennt voneinander funktionieren, sondern eng zusammenarbeiten und eine Einheit bilden. Eine gute Kooperation der Bereiche kann langfristig zu gesteigertem Unternehmenserfolg führen. Die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb zu optimieren ist jedoch leichter gesagt als getan.

Wie du deinem Unternehmen dabei helfen könntest, die Teamarbeit und damit die Effizienz der jeweiligen Bereiche zu erhöhen, hat First Avenue hier in 3 Tipps zusammengefasst:

1. Interne Kommunikation verbessern

Eines ist sicher: Der Schlüssel zum Erfolg für eine gute Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb liegt unter anderem in der internen Kommunikation. Die jeweiligen Abteilungen sollten miteinander kommunizieren und durch Transparenz und Verständnis Vertrauen aufbauen. Da der Zusammenhalt nicht von einem Tag auf den anderen wachsen kann, bedarf es der aktiven Unterstützung durch das Management. Gemeinsame Ziele sollten klar definiert werden und die Teams sollten in eine Richtung ziehen. An dieser Stelle bilden Teambuilding-Workshops oder digitale Meetings eine gute Möglichkeit, die Zusammenarbeit und den Teamspirit zu fördern.

2. Technologie einsetzen

Durch die Zentralisierung und Zusammenführung von Prozessen über digitale Plattformen können Unternehmen eine völlig neue Ebene der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb erreichen. So ist es allen Mitarbeitern möglich, auf die verwendeten Dokumente zuzugreifen, Änderungen vorzunehmen und das Arbeiten mit veralteten Inhalten wird vermieden. Durch ein zentrales Repository und ein intelligentes Content-Management-System kann die Produktivität aller beteiligten Teams deutlich gesteigert werden.

3. Analyse-Tools verwenden

Analyse-Tools liefern nützliche Informationen, sowohl für das Marketing als auch für den Vertrieb. Mit Analysen von Prozessen greifen die beiden Bereiche besser ineinander und Ziele können effektiver überwacht werden. Instrumente die mit Predictive Analytics, also vorhersagenden Analysen oder mit künstlicher Intelligenz arbeiten, sind hier am besten geeignet. Sie werden eingesetzt, um die Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Ergebnissen hervorzusehen. So können Kunden in der richtigen Phase des Kaufprozesses Informationen erhalten, um die Verkaufschancen zu erhöhen.