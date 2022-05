Das Gartenflair Algund

„Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt“ – und wenn wir wieder Lust auf neue Ideen für Haus, Balkon, Terrasse und Garten bekommen. Am letzten Mai-Wochenende, vom 26. – 29. Mai, hat das lange Warten wieder ein Ende und der Kirchplatz von Algund blüht so richtig auf. Freuen Sie sich auf mediterrane Pflanzen, Terrakotta-Töpfe und bunte Garten-Dekorationen, die das Herz jeden „grünen Daumens“ höherschlagen lassen.

Mediterrane Pflanzen und Bäume

wie Palmen, Kakteen, Olivenbäume und diverse Obst- und Beerengehölze. Kunstwerke und Dekorationen für den Außenbereich. Produkte aus Kräutern, wie Tees, Salz- und Gewürzmischungen und Spezialitäten aus dem Garten.

Na, macht all das Lust auf die bevorstehende Gartensaison? Dann sind Sie beim Gartenflair Algund, das im Rahmen der Veranstaltungsreihe Merano Flower Festival stattfindet, genau richtig.

Flanieren Sie über den Algunder Kirchplatz, lassen Sie sich von prächtigen Farbenspielen und betörenden Duftwolken inspirieren und vergessen Sie dabei nicht, auch das vielfältige Rahmenprogramm etwas genauer unter die Lupe zu nehmen – denn es lohnt sich!

Bei den Kräuterworkshops, welche im Algunder Thalguterhaus stattfinden, können Sie mehr zu den Themen „Bitterstoffe“ (am 26.05 von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr) und „Brennnessel – die Heilpflanze des Jahres“ (am 28.05 von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr) erfahren, während Sie bei der Gartenführung am 27.05 von 10:00 – 12:30 Uhr mal einen etwas anderen Einblick in das Gartendorf Algund bekommen. Diverse kulinarische und handwerkliche Produkte von verschiedenen Standbetreibern runden das Wochenende ab.

Den krönenden Abschluss des frühsommerlichen Events bildet die Band „Simple Men“, welche am 29.05 von 15:00 – 18:00 Uhr mit stimmungsvoller Livemusik auf Sie wartet. Also, nichts wie hin!

Öffnungszeiten:

Donnerstag 26.05. bis Sonntag 29.05.

jeweils von 10.00 – 18.00 Uhr

Standbetreiber & Produkte:

Perkmann Thomas

Apfelsaft, Apfelessig, Apfelbalsam, Detillate, Trockenobst

Kräutergarten Lösch

Kräuter und Tees

La Torre

Oliven, Öl, Nudeln, Brot, Eingewecktes, Wurstwaren

Infanglhof

Käse und Wurstspezialitäten

Alpenpur

Aufstriche, Sirup, Senf, Krenz BIO

Kräuterschlössl GmbH

Kräuter, Kosmetik, Honig, Nudeln, Tee, Salze

Kraedu Mangger Rosi

Kräuter, Seifen, Salze und Kissen

Verflixt und zugenäht

Geschenkartikel, Hand- und Geldtaschen, Rucksäcke, Turnbeutel, Toiletten- und Kosmetiktaschen

Kaneppele der Geschwister Calliari

Rosen, Zierpflanzen, Obstpflanzen, Reben, Gemüse, Sträucher, Kleinobst

Werners Baumschule

Gartendekorationsartikel, Pflanzen für Balkon, Garten und Terrasse

Marmorwerk Sinich d. A. Freund & Co Kg

Terracotta und Marmor

Julia’s Keramik der Ellemunter Julia

Keramikartikel

Growinggold der Farias De Andrade Marta

Schmuck, Mandala, Vasen, Taschen usw. aus Stroh / Schmuck aus Samenkernen, alle Produkte sind Handgefertigt

SCHENK IRENE

Arbeiten mit Perlen: Lesezeichen, Deko, Schmuck

Ennemoser Holzkunst

Große und kleine Speckbrettler /verschiedene Drechselarbeiten

Gärtnerei Rinner Lorenz

Beet, Balkonpflanzen, Biokräuter