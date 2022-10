Falkensteiner Family Resort – Phänomenale Dachwelle

Für die Umgestaltung des Falkensteiner Familiensitzes in Ehrenburg (IT), der schon seit vielen Jahren als luxuriöses Resort Gäste aus aller Welt anlockt, bekam das Bozner Büro noa* (network of architecture) einen konkreten Auftrag.

WELTEN GENERIEREN

Hotel-Architektur ist ein wichtiges Kernthema des breiten Portfolios des Südtiroler Kollektivs noa*. In diesem Feld zu planen bedeutet neben den Ansprüchen der Bauherren auch die Bedürfnisse potenzieller Gäste in den Vordergrund zu stellen. Vor dem ersten Entwurf gab es ein Briefing mit dem Bauherrn und die Hotelbesitzer vefragten Kinder, was ihnen Spaß macht und was sie bei einem Aufenthalt im Hotel erleben wollen. In der Auswertung kristallisierte sich dann ein starkes Action- und Bewegungsbedürfnis heraus, das beherzigt und auch umgesetzt wurde. Zusätzlich schuf man mit einem separaten Bereich für Erwachsenenwellness einen Kontrapunkt und Ruhepol.

ANNO DAZUMAL

Geht man in der Geschichte des allerersten Hotels der Falkensteiner Michaeler Tourism Group zurück, stand da einst bloß ein kleiner Gasthof, der später zu einem größeren Familienhotel mit 82 Zimmern im Tiroler Stil ausgebaut wurde. Jetzt erfuhr der Komplex erneut einen beachtlichen Umbau, bei dem man versuchte, die Grundstruktur des Gebäudes zu erhalten und ausgewählte Elemente des Bestandsgebäudes bewusst in Szene setzte. Ebenso wurde das äußere Erscheinungsbild mit Aluminium und Holz neu geprägt. Auch der Naturaspekt sei für den Entwurf des Hotels extrem wichtig gewesen. Es ging den Architekten bei dem Projekt immer um den Bezug zur Natur und darum, eine gewisse Geborgenheit zu erzeugen.

DAS HIGHLIGHT

„Was ich am schönsten finde, ist das Spazieren über die Dachwelle. Das ist ein Mehrwert, den es vorher nicht gab“, schwärmt Andreas Profanter von dem organischen Element, das trotz massiver Bauweise in seiner dynamischen Ausführung Leichtigkeit und Beweglichkeit ausstrahlt. In der Tat ist die mit PREFA Wandschindeln in P.10 Braun umhüllte Brüstung ein Hingucker und genauso eine technisch präzise Meisterleistung! Wie eine Amphibie legt sich der Schutzwall um den gesamten Erlebnis-Komplex. Die Architekten suchten einen möglichst kleinteilig einsetzbaren Baustoff. Um herauszufinden, ob es wie gewünscht funktionieren könne, baute man zunächst auf einer Länge von 4 bis 5 Metern die Dachbrüstung nach, mit optimalem Ergebnis. Die gesamte Brüstung inklusive Untersicht wurde in haargenauer Ausführung von den Profis mit PREFA Wandschindeln umhüllt.

Oft seien Flachdächer nicht nutzbar, aber durch das begehbare, 297 Meter lange Dach wollte man ein Mehr an Fläche generieren, ohne weiteren Boden versiegeln zu müssen. Das Konzept sollte es außerdem möglich machen, nicht nur Gras, sondern auch Bäume auf dem Dach zu pflanzen. Voraussetzung dafür sei eine mindestens 6 bis 7 Meter tiefe Erdschicht! Das begrünte Multifunktionsdach ist das Ergebnis einer außergewöhnlich guten Zusammenarbeit von Architekten und Spenglern. Auch das widerstandsfähige Material der klassischen kleinformatigen und flexiblen PREFA Wandschindeln spielte bei all seiner physikalischen Leichtigkeit eine gewichtige Rolle bei der Verwandlung eines traditionellen Holzbaus in ein zeitgemäß anmutendes Familienhotel mit einem noch größeren Wohlfühlfaktor.