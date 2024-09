Gassltörggelen in Klausen -Tradition und Genuss in der „Törggelehauptstadt“

Mit dem Herbstbeginn im südlichen Eisacktal startet die Törggelesaison – auch „5. Jahreszeit“ genannt. Vom 20. bis 22. September verwandelt sich Klausen beim alljährlichen Gassltörggelen in eine Törggelestube unter freiem Himmel und heißt so diese besondere Jahreszeit willkommen.

Von: First Avenue

Das Törggelen, ursprünglich ein Brauch auf den Bauernhöfen nach der Weinernte, zieht heute mit dem Gassltörggelen viele Besucher in die malerische Altstadt. Lokale Vereine tischen entlang der Gassen und auf den Plätzen typische Törggelegerichte wie Gerstensuppe, Knödel, Schlutzkrapfen, Hauswurst mit Kraut oder Krapfen auf. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch eine Auswahl an Eisacktaler Weißweinen und volkstümliche Musik.

Zu den Höhepunkten zählen der Festumzug und die Krönung der neuen Törggelekönigin. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag um 18:00 Uhr statt, bei dem die amtierende Königin Ilse Brunner vom Johannserhof ihr Amt weitergibt. Am Samstag gibt es ganztägig Musik und kulinarische Genüsse, während der Sonntag gleich zwei Höhepunkte bietet: Um 11:00 Uhr wird am Tinneplatz die Radiosendung „Rai Südtirol Live Frühshoppen mit Norbert Rabanser“ übertragen, bei der auch die Musikgruppen „Radlseablech“ und „Flo & Co.“ auftreten. Um 15:00 Uhr zieht der traditionelle Törggele-Umzug durch die mittelalterliche Stadt.

Weitere Herbst-Highlights rund um Klausen

Birmehlherbst: Vom 23. – 29.09. dreht sich in Verdings und Pardell alles um das Birmehl, ein altbäuerliches Süßungsmittel. Krönender Abschluss ist der „Birmehl-Sunntig“ am 29.09, bei dem an 12 Stationen regionale Spezialitäten rund um das Birmehl serviert werden.

Keschtniglwochen: Vom 19.10 – 10.11.2024 steht in Feldthurns die Kastanie im Mittelpunkt. Die Veranstaltungsreihe wird mit dem Törggelemarkt im Schlossgarten Velthurns am 19.10. eröffnet und endet mit dem „Keschtnigl-Sunntig“ am 10.11. Dazwischen gibt es zahlreiche Themen-Events zur „Keschte“.