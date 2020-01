Guter Content als Erfolgsgarant.

Content ist King – Hochwertiger Content ist in den letzten Jahren immer wichtiger für das Online-Marketing von Unternehmen und das Ranking von Websites geworden. Mit guten Inhalten können sich Unternehmen als Experten auf dem Markt positionieren, die Glaubwürdigkeit und das Image ihrer Marke verbessern, neue Kunden gewinnen und Vertrauen aufbauen.

Vielen Unternehmen gelingt es jedoch nicht, Content-Marketing erfolgreich umzusetzen: Inhalte werden oft ohne Definition von Zielen erstellt, sind nicht auf die richtige Zielgruppe ausgerichtet und eignen sich nicht für das Medium, über das sie verbreitet werden sollen. Genau deshalb ist eine gute Content-Strategie so wichtig.

Mit der richtigen Strategie zum Erfolg

Südtirol Online Marketing hilft Ihnen, die richtige Content-Strategie für Ihr Unternehmen zu finden und umzusetzen. Zu allererst wird bei einer Voranalyse der Ist-Stand untersucht: Wer ist die Zielgruppe Ihres Unternehmens? Wer sind die Mitbewerber? Wie sieht der Markt aus? Anschließend wird definiert, welche Bereiche noch ausbaufähig sind und worauf der Fokus gelegt werden soll.

In einem zweiten Schritt wird dann ein Redaktionsplan erstellt, der festlegt, mit welchen Mitteln und Kanälen welche Inhalte verbreitet werden sollen. Bestehender Content in Form von Texten, Fotos oder Videos wird optimiert oder neuer Content erstellt. Die Inhalte werden an den jeweiligen Kanal angepasst und mithilfe von Social Media, Google und lokalen Portalen beworben.

Anhand von Reports führt die Werbeagentur anschließend eine Erfolgskontrolle durch. Es wird analysiert, ob und inwieweit die Strategie für das Unternehmen erfolgreich war und definiert was noch verbesserungsbedürftig ist. Diese Kontrollphase ist der Grundstein für alle weiteren Schritte, die folgen.

Content-Marketing als Kreislauf

Mit der Evaluation der Content-Strategie ist aber nicht Schluss: Sich zu fragen, was welche Maßnahme gebracht hat oder welcher Inhalt in welchem Format und auf welchem Kanal Erfolg gebracht hat, ist alles Teil einer gut durchdachten Content-Strategie, für die in vielen Unternehmen noch das Bewusstsein fehlt. Damit das Unternehmen aber auch langfristig davon profitieren kann, sollte der ganze Prozess am besten regelmäßig wiederholt werden.

Ganz fertig ist die richtige Content-Strategie wohl nie: Content ist nämlich keine zeitlich begrenzte Aufgabe, sondern bedarf ständiger Optimierung und lebt von der Aktualität der Inhalte. Die wirkliche Herausforderung liegt also in der laufenden Produktion von wirklich gutem Content. Südtirol Online Marketing hilft Ihnen dabei und begleitet Sie zum Ziel!