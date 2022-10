Tearna Måchårt & Bauernkuchl

Bis 23.10. dreht sich in Terenten alles um das ‘s Terner Schmelzpfandl und damit um Erlebnistipps für die ganze Familie und besondere Kultur- und Genusshighlights.

Es ist Schmelzpfandlzeit in Terenten! Das Dorf an der Pustertaler Sonnenstraße lockt zehn Tage lang kleine und große Besucher mit Abenteuer, Erlebnis und Genuss.

Die Tearna Måchårt zeigt traditionelles Kunsthandwerk: Was ist Klöpfeln, was sind Klosterarbeiten? Wie wird ein Schuh gemacht, wie Bürsten und wie Körbe? Filzen, Nähen, Drechseln, Federkiel sticken und mehr wird ebenso vorgeführt. Der Bauernmarkt bietet Gutes vom Bauern und die Ausstellung „Esskultur im Wandel der Zeit“ gibt Einblicke in alte Bräuche, Gewohnheiten und Rezepte: Was bedeutet der Löffel am Hut und was hat es mit schwarzen Küchen auf sich?

Die Themenwanderung Geschichten aus der Kornkammer führt zu 500 Jahre alten wasserbetriebenen Kornmühlen und zum Brotbacken auf den Bauernhof.

Gegen den Hunger empfiehlt sich eine Einkehr im Alpeggerhof, Edelweiss, Nico’s Sportbar, Tirolerhof und Waldrast. Hier werden die besten Rezepte aus Großmutters Zeit traditionell und neu interpretiert aufgetischt.

GOSCHTHAUS-THEATER: Genuss & Unterhaltung

Die Heimatbühne Terenten versüßt von Montag bis Freitag das Abendmenü mit lustigen Sketchs und unterhaltsamen Lachern. Jeden Abend ein anderes Restaurant, jeden Abend ein anderes Menü – jeden Tag begleitet von humorvollen Einlagen.

Goschthaus-Theater mit der Heimatbühne Terenten

SA 22.10. im Alpeggerhof

SO 23.10. im Edelweiss

Menüs auf www.schmelzpfandl.com

FOLDER

PROGRAMM 14.-23.10.:

Bauernkuchl 14. – 23.10.

Genuss im Alpeggerhof, Nico’s Sportbar, Edelweiss, Tirolerhof, Waldrast

alle Speisekarten sind online

Goschthaus-Theater mit der Heimatbühne Terenten

Programm & Menüs auf www.schmelzpfandl.com

Ausstellung „Esskultur im Wandel der Zeit“

SA + SO 22. + 23.10.

Tearna Måchårt – Kunsthandwerk | SO 16.+23.10.

Bauernmarkt | SO 16.+23.10.

Mühlenbesichtigung | SO 16.+23.10.

Geschichten aus der Kornkammer | SO 16.+23.10.

Geführte Wanderung mit Mühlenbesichtigung und Brotbacken

Schmelzpfandl Frühstück | Tirolerhof

Tirtlan & Suppen nach Herzenslust | Waldrast

Bauernmenü | Tirolerhof

Schmelzpfandl Pizza & Burger | Nico’s Sportbar

Muis & Dämpfa | Alpeggerhof

FOLDER

Infos und Anmeldung

Tel. 0472/546140 – www.schmelzpfandl.com