Von wegweisenden thermischen Sanierungen und den Gedanken, die einem über die Architektur von morgen durch den Kopf gehen, wenn vielerorts verstärkt auf Neubau gesetzt wird. Ein Fragen und Hinterfragen mit Architekt Manuel Benedikter.

Keine halben Sachen

„Die Idee ist eigentlich immer der Chef.“ Manuel Benedikters Ansage trägt bereits den wichtigsten Leitgedanken seines Büros in sich: Die beste Idee gibt den Ton an und sollte schlussendlich ausgeführt werden. Das war auch bei den energetischen Sanierungen in Bozen und Gais nicht anders. Zwei heruntergekommene soziale Wohnbauten in Bozen und Gais sollten im Rahmen des Sinfonia Projekts ressourcenschonend erneuert werden – mit einer vorgefertigten, hinterlüfteten PREFA Fassade, einem neuen PREFA Dach und einem ausgeklügelten Energiekonzept.

Vorher – Nachher: Bozen

Was in Bozen folgte war eine Erneuerung anhand von hochgedämmten Fertigteil-Holzpaneelen: Auf die bestehende Putz-Fassade wurden 2-geschossigen Elemente mit einer 26 cm dicken Glaswolle-Dämmung angebracht. Die Vorfertigung ersparte einige Arbeitsschritte und ermöglichte den Bewohnern, dass sie während den Sanierungsarbeiten fortwährend in ihren Wohnungen bleiben konnten. Benedikter weiß erfahrungsgemäß: „Die Bewohner sollte man immer so früh wie möglich in den Planungsprozess miteinbeziehen!“ – das bewährte sich auch in Bozen.

Energie bewusst denken – das ist den zahlreichen Beteiligten am Projekt auch mit neuen Fenstern und isolierten Balkonen gelungen, durch welche Wärmebrücken verhindert und somit Heizkosten gespart werden können. „Es war uns möglich, den Heizbedarf von 238 auf 22,5 kWh/m²a zu senken. Und auch die CO2-Emissionen wurden auf 6 kg/m²a verringert“, erklärt der Architekt. Abgerundet wurden die beiden Bauten mit einer prägnanten Bekleidung aus Aluminium. Die strukturierten, anthrazitfarbenen Aluminiumpaneele FX.12 reduzieren die massive Wirkung der mächtigen Baukörper und verleihen ihnen, so die Beobachtung einiger Bewohner, einen „lebendigen, freundlichen Charakter“.

Materialbewusst

Die beiden Sanierungsprojekte verbindet nicht nur ihre Funktion als sozialer Wohnbau, sondern auch das Material Aluminium. In Gais überzeugten neben seiner Wiederverwendbarkeit und Leichtigkeit auch die gestalterischen Möglichkeiten. „Ich habe mich bei beiden Projekten von Anfang an für Aluminium eingesetzt: Es ist leicht, ästhetisch und nachhaltig. Wir haben uns zwar gefragt, welche Alternativen es gibt aber uns gefällt einfach, dass wir mit Aluminium mit einer sehr dünnen Schicht einen robusten Wetterschutz gewährleisten können.“

Alt – Neu: Gais

Manuel Benedikter weiß: „Eine Sanierung bedeutet auch immer, mit dem Bestand Kompromisse einzugehen.“ Beim Kondominium mit den acht ca. 70 bis 90 m² großen Duplex-Wohnungen in Gais sei der Kompromiss aber gering gewesen und die gestalterische Hand dank des Vertrauens des öffentlichen Bauträgers WOBI recht frei, um „frisch und frech“ zu modernisieren: Die energetische Aufwertung der beiden Reihenhäuser mit Keller- und Erdgeschoss, zwei Obergeschossen und nicht bewohnbaren Dachgeschossen erreichte das Architektenteam mit einem 20 cm starken Wärmedämmverbundsystem aus Steinwolle, neuen Fenstern, Stiegenhaus- sowie Eingangstüren und einer zeitgemäßeren Dacheindeckung. Erstaunt über das resultierende Raumklima, erzählt uns einer der Bewohner: „Eigentlich bin ich dazu verleitet, meine Heizung zu demontieren, da ich sie offensichtlich nicht mehr brauchen werde!“

Mit dem Anspruch, den Sozialbau auch nach außen hin neu zu denken, wählten die Architekten eine Stehfalz-Eindeckung und gestalteten First- und Traufabschlüsse als ein umlaufendes Ortgangband in einem kräftigen Rotton. Das Aluminium-Dachband avanciert hier zum zentralen gestalterischen Element, das Vordächer und Balkonbekleidungen einrahmt und den weißen Verputz intensiver strahlen lässt.

Ist Neubauspeksis angebracht?

Was Manuel Benedikters Büro in Bozen und Gais erreichte, ist eindeutig: eine enorme Steigerung des Wohnkomforts, niedrigere Heizkosten, eine Versorgung mit erneuerbarer Energie und dennoch gleichbleibende Mieten – verpackt in einer zeitgemäßen Architektursprache. Das Team hat sich auf eine Art des Bauens spezialisiert, die den Menschen und seine Bedürfnisse ins Zentrum rückt.

AH: „Wenn wir die beiden Sanierungsprojekte betrachten und auch das immer dringlicher werdende Problem des Leerstands von Wohnungen – das genauso Bozen betrifft –, würden Sie sagen, dass die Zukunft der Architektur darin liegt, dem Neubau-Boom den Rücken zuzukehren und verstärkt existierende Bausubstanz aufzuwerten?“

MB: „Ja, eindeutig, man hat ja eigentlich schon zu viel gebaut. Vom Müll, der auf der Deponie landet, stammen 60% vom Abbruch von Gebäuden. Wenn es der Bestand erlaubt, ist Sanieren die beste Option, für die man sich entscheiden kann. So werden Müll gespart, Ressourcen geschont, CO₂ abgebaut, die Wohnqualität verbessert und ganze Wohnviertel aufgewertet, und das sollte uns als Architekten eher früher als später auch wirklich ein Anliegen sein.“

Interview: Anneliese Heinisch