1:1 in Nottingham – Crystal Palace verlängert Sieglosserie

Sonntag, 01. Februar 2026 | 17:20 Uhr
APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS
Von: apa

Crystal Palace hat seine Sieglosserie am Sonntag verlängert. Der englische Fußballclub von Trainer Oliver Glasner kam in der Premier League trotz langem Überzahlspiel bei Nottingham Forest nicht über ein 1:1 hinaus. In den vergangenen zwölf Bewerbspartien gelang den Londonern kein voller Erfolg. Manchester United holte den dritten Sieg in Folge unter Interimscoach Michael Carrick, im Heimspiel wurde Fulham knapp 3:2 besiegt. Aston Villa verlor daheim gegen Brentford 0:1.

In Nottingham brachte Morgan Gibbs-White den Gastgeber früh in Front (5.). Eine Rote Karte für Forests Neco Williams wegen Handspiels im eigenen Strafraum (45.) führte zum Palace-Ausgleich durch Ismaila Sarr, der den fälligen Elfmeter verwandelte (45.+2). In der zweiten Hälfte wusste die Glasner-Truppe die numerische Überlegenheit nicht zu nutzen, Forest wehrte sich tapfer und war in der Schlussphase dem Siegtreffer sogar näher.

Manchester United bleibt derweil auf der Siegerstraße. Zwar vergaben die “Red Devils” in der Schlussphase gegen Fulham eine 2:0-Führung, doch der Ex-Salzburger Benjamin Sesko schoss in der 94. Minute das 3:2 für die Gastgeber. United ist mit 41 Punkten Vierter – fünf Zähler hinter Aston Villa, das daheim gegen Brentford trotz einem Mann mehr verlor. In Unterzahl schoss Dango Ouattara (45.+1) die Westlondoner zum Sieg. Villa hat nach 24 Runden sieben Punkte Rückstand auf Leader Arsenal.

