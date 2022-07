1:1 zwischen Belgien und Island bei Frauen-EM

Die Frauenteams von Belgien und Island haben sich im EM-Auftaktspiel der Gruppe D am Sonntag mit 1:1 (0:0) getrennt. Island vergab im Duell zweier Außenseiter vor 3.859 Zuschauern in Manchester gleich zu Beginn einen Handelfmeter durch Berglind Thorvaldsdottir (33.), die nach Wiederbeginn ihren Patzer aber mit dem 1:0 wiedergutmachte (50.). Rund eine Viertelstunde später kam Belgien per Foulelfer durch Justine Vanhaevermaet (67.) zum verdienten Ausgleich.

Ab 21.00 Uhr standen sich in Rotherham noch Italien und Frankreich gegenüber.