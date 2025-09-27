Aktuelle Seite: Home > Sport > 1:3 bei Brentford nächster Rückschlag für Manchester United
1:3 bei Brentford nächster Rückschlag für Manchester United

Samstag, 27. September 2025 | 15:49 Uhr
United-Kapitän Bruno Fernandes vergab einen Elfmeter
APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS
Von: apa

Manchester United hat seine sportlichen Probleme in der englischen Fußball-Premier-League nicht überwunden. Der Rekordmeister kassierte am Samstag mit 1:3 bei Brentford im sechsten Spiel bereits die dritte Saisonniederlage. Aus drei Auswärtspartien steht für das Team von Trainer Ruben Amorim in der Liga erst ein Punkt zu Buche. Die “Red Devils” hängen im Mittelfeld der Tabelle fest.

Der Anschlusstreffer von Stürmer Benjamin Sesko (26.) war für United zu wenig, um nach einem frühen Doppelpack von Igor Thiago (8., 20.) noch Punkte aus London mitzunehmen. Kapitän Bruno Fernandes vergab einen Elfmeter (76.), auf der Gegenseite sorgte Mathias Jensen für die Entscheidung (95.). Brentford hält wie United nun bei zwei Saisonsiegen.

