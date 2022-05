160 Jahre Sport in Bruneck

Bruneck – “Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die öde Zeit und er schützt uns durch Vereine, vor der Einsamkeit”. Zitat Joachim Ringelnatz (1883-1934), eigtl. Hans Bötticher, dt. humorist. Lyriker u. Erzähler.

Der SSV Bruneck-Amateursportverein vermittelt dies seit 160 Jahren und in der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung wurde das Jubiläum im Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck gebührend gefeiert.

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung und der Jahresrechnung 2021 wurde einstimmig genehmigt und die Tätigkeiten der 15 Sektionen mittels kreativer Kurzvideos aufgezeigt.

Neben dem VSS – Raiffeisen Förderpreis „Vorbildliche Jugendarbeit“ für die jüngste Sektion Skateboard, sind die Handball A2 Damen letztes Jahr Vize-Italienmeisterinnen geworden und haben 2022 noch einen draufgelegt und den Titel der A2 Italienmeisterinnen nach Bruneck gebracht. Auch die Sektion Volleyball konnten mit seinem vierköpfigen Team den ersten Titel der ersten Snow Volley Italienmeisterschaft nach Bruneck holen.

Weiters wurden die jungen Schwimm Athletinnen, Ariel Straudi, Gaia Neidiger und Laura Dema für ihre sportlichen Leistungen mit dem SSV Bruneck Oskar ausgezeichnet. Last but not least, Volker Delazer, ein jung gebliebenes und agiles Urgestein für Sport und Gesundheit in Bruneck erhielt für seine mehr als 40-jährige unermüdliche Tätigkeit für den Verein die Ehrenurkunde und das goldene SSV Bruneck Ehrenabzeichen.

Bei der Mitgliederversammlung waren zahlreiche Ehrengäste vertreten, die Grußworte sprachen, wie Bürgermeister Roland Griessmair, Coni Präsident Alex Tabarelli und Karl Grohe für den Hauptsponsor Raiffeisenkasse Bruneck. Landeshauptmann Arno Kompatscher schickte dem SSV Bruneck ein Grußschreiben und bedankte sich für die vielschichtigen Tätigkeiten die der Verein für die Bevölkerung im Großraum Bruneck anbietet.

Krönender Abschluss war der Anschnitt der riesigen Geburtstagtorte.

Der SSV Bruneck bedankt sich bei allen Mitgliedern, Partnern, Sponsoren, Unterstützern, Gönnern und Freunden und wird sich auch weiterhin bemühen, gemäß dem Motto „Wir sind Sport in Bruneck“ für die sportbegeisterte Bevölkerung ein vielfältiges Angebot weiterzuentwickeln.