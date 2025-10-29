Aktuelle Seite: Home > Sport > 17-jährige Tagger erreicht in China Viertelfinale
Tagger in China weiterhin erfolgreich

17-jährige Tagger erreicht in China Viertelfinale

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 08:25 Uhr
Tagger in China weiterhin erfolgreich
APA/APA/AFP/Archiv/DIMITAR DILKOFF
Von: apa

Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger ist bei den Jiangxi Open in Jiujiang in das Viertelfinale eingezogen. Die 17-jährige French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen, Nummer 235 der Weltrangliste, setzte sich am Mittwoch bei dem WTA-250-Turnier gegen die im Ranking als 89. deutlich besser platzierte Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 6:4,6:2 durch. Es war ihr erster Sieg gegen eine Top-100-Spielerin. Nächste Gegnerin ist die Deutsche Tamara Korpatsch (WTA-159).

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

