17-jährige Tagger erreicht in China Viertelfinale

Von: apa

Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger ist bei den Jiangxi Open in Jiujiang in das Viertelfinale eingezogen. Die 17-jährige French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen, Nummer 235 der Weltrangliste, setzte sich am Mittwoch bei dem WTA-250-Turnier gegen die im Ranking als 89. deutlich besser platzierte Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 6:4,6:2 durch. Es war ihr erster Sieg gegen eine Top-100-Spielerin. Nächste Gegnerin ist die Deutsche Tamara Korpatsch (WTA-159).