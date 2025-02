18-jähriger Antonelli mit erster Bestzeit bei Bahrain-Tests

Von: APA/dpa

Der erst 18-jährige Andrea Kimi Antonelli, Nachfolger von Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes, hat am Vormittag des Auftakttags bei den Formel-1-Testfahrten in Bahrain die Bestzeit aufgestellt. Der Italiener durfte im neuen Silberpfeil auf den Grand-Prix-Kurs in der Wüste von Sakhir und verwies den neuseeländischen Red-Bull-Piloten Liam Lawson auf den zweiten Platz.

Der neue Teamkollege von Titelverteidiger Max Verstappen hatte allerdings hier und da Probleme, das neue Modell des österreichisch-britischen Rennstalls auf der Strecke zu halten. Sein zeitlicher Rückstand auf Antonelli betrug 0,132 Sekunden.

Während der Italiener, der auf beachtliche 78 Runden kam, beim Saisonstart am 16. März in Melbourne seinen ersten Grand Prix in der Motorsport-Königsklasse fahren wird, absolvierte der 23 Jahre alte Lawson zumindest schon ein paar Rennen für das zweite Red-Bull-Team Racing Bulls. Er gehört zu insgesamt sechs Fahrern, die in diesem Jahr erstmals als Einsatzpiloten in die Saison gehen.

70 Runden von Hamilton im neuen Ferrari

Rekordchampion Hamilton kam am ersten der drei Testtage auf dem Bahrain International zunächst nicht über Platz fünf im neuen Ferrari hinaus. Der Brite war über vier Zehntelsekunden langsamer als Antonelli, er drehte 70 Runden. Wegen der unterschiedlichen Programme der Teams und Fahrer sind die Platzierungen und Zeiten aber nur sehr bedingt aussagekräftig. Vierfach-Champion Verstappen wird am Nachmittag am Steuer des Red Bulls sitzen.