50 Jahre FCO

Obermais – 2022 feiert der FC Obermais sein 50jähriges Bestehen. Der Meraner Fußballclub wird deshalb am Freitag und Samstag, 10./11. Juni ein großes Jubiläumsfest auf dem hauseigenen Sportplatz Lahn veranstalten. Neben Speis und Trank wird den Besuchern ein buntes Rahmenprogramm angeboten werden.

Am Freitag, 10. Juni startet der FCO mit einem Dorfturnier der Meraner Vereine. Von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr wird man Gelegenheit haben, die unterschiedlichsten Meraner Vereine gemeinsam in Aktion zu sehen. So werden die Feuerwehren aus Untermais gegen Obermais spielen, die Bürgerkapellen gegeneinander antreten und der Jugendtreff gegen den Jugenddienst zeigen, was sie fußballerisch können. Anschließend gibt es nach der Preisverteilung Stimmungsmusik mit DJ Malta.

Am darauffolgenden Samstag, 11. Juni werden sich dann Klein und Groß auf dem Fußballplatz gegenüberstehen. Beim jährlichen Eltern-Kind Fußballturnier können die Älteren zeigen, ob sie mit den jüngeren Generationen läuferisch und technisch noch mithalten können. Begleitet wird der Auftakt am Samstag von einem großen Frühschoppen mit musikalischer Begleitung. Ab 16.00 Uhr gibt es dann den sportlichen Höhepunkt zu bestaunen. Auf dem Sportplatz Lahn wird ein Kleinfeld-Fußballturnier mit FCO-Legenden, Prominenten und verschiedenen anderen Freizeitteams veranstaltet. Alte und neue Weggefährten werden sich auf und neben dem Platz begegnen und gemeinsam unvergessliche Momente zusammen teilen. Auch das Legendenturnier wird musikalisch begleitet vom großartigen Obermaiser Solo-Musiker Kaiser Lee. Nach den Fußballspielen ist es dann an der Zeit auf Vergangenes zurückzublicken und ein wenig in die Zukunft zu schweifen. Bei einer Talk-Runde mit den prägenden Persönlichkeiten der Obermaiser Fußballgeschichte der vergangenen Jahre und Jahrzehnte wird der bekannte Sportjournalist Alex Tabarelli den offiziellen Teil moderieren. Den krönenden Abschluss der Feierlichkeiten im Juni bildet dann das Live-Konzert mit der stimmungsvollen Gruppe Shocking Minds.

Die Feierlichkeiten zum 50 Jahr Jubiläum des größten Meraner Fußballclubs werden im Sommer mit einer Mannschaftspräsentation und einem Freundschaftsspiel und im Herbst mit der Präsentation einer Chronik über 50 Jahre FC Obermais abgeschlossen werden.