6:0 der DFB-Frauen gegen Marokko, 1:0-WM-Sieg Italiens

Das deutsche Frauen-Nationalteam hat am Montag sein Auftaktspiel bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland klar gewonnen. Die DFB-Frauen besiegten in Gruppe H in Melbourne Marokko mit 6:0 (2:0). Davor hatte in Gruppe G die italienische Equipe ihr erstes WM-Spiel in Auckland gegen Argentinien mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Der Spieltag wird mit dem Duell in Pool F von Brasilien mit Panama in Adelaide beschieden (13.00 Uhr MESZ).

Die deutsche Kapitänin Alexandra Popp brachte die Elf von Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg gegen überforderte Marokkanerinnen mit einem Doppelpack (11.,39.) in Führung. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Klara Bühl (46.). Eigentore des WM-Neulings durch Hanane Ait El Haj (55.) und Zineb Redouani (79.) erhöhten den Score, ehe Lea Schüller den Schlusspunkt unter den bisher höchsten Sieg bei dieser WM setzte (90.). Das zweite Gruppe-H-Auftaktmatch bestreiten am Dienstag (4.00 Uhr MESZ) Kolumbien und Südkorea.

Den Italienerinnen waren gegen die Argentinierinnen in Hälfte eins zwei Tore wegen Abseits aberkannt worden, danach entwickelte sich ein Geduldspiel. Die vier Minuten davor ins Spiel gekommene 33-jährige Cristiana Girelli traf schließlich nach Vorlage von Lisa Boattin mit einem schönen Kopfball zum Sieg (87.). Argentinien blieb damit auch in seinem zehnten WM-Match sieglos.

Die Parallel-Partie der Gruppe hatte am Sonntag Schweden gegen Südafrika mit 2:1 (0:0) gewonnen. Die Argentinierinnen müssen nun am Freitag gegen die Südafrikanerinnen unbedingt anschreiben, um noch reelle Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale zu haben. Das Duell Schwedens mit Italien ist für Samstag angesetzt.