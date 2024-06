7 OSV-Beiträge in erster Belgrader Langbahn-Finalsession

Von: apa

In der ersten Finalsession der Langbahn-Bewerbe bei den Schwimm-Europameisterschaften in Belgrad gibt es sieben österreichische Beiträge. In den Montag-Vorläufen stiegen Simon Bucher über 50 m Delfin, Valentin Bayer und an seinem 30. Geburtstag Bernhard Reitshammer über 100 m Brust, Lena Kreundl und Iris Julia Berger über 100 m Kraul sowie Lena Grabowski über 200 m Rücken in Semifinali auf. Als Vorlauf-Fünfte geht die OSV-Frauen-Staffel über 4 x 200 m Kraul in den Endlauf.

Bucher blieb im Delfinsprint in 23,43 Sek. als Vierter nur eine Zehntel hinter dem Schnellsten und bewies, dass er auch auf seiner zweitbesten Strecke Medaillenkandidat ist. Lukas Edl schied in 23,96 Sek. als 26. aus. Bayer schlug auf der mittleren Brustdistanz in 1:00,61 Min. 3/100 bzw. unmittelbar vor Reitshammer als Neunter an, vom Olympia-Limit waren die beiden mehr als eine Sekunde entfernt. Christopher Rothbauer (1:02,15/28.) schied ebenso aus wie jeweils über 400 m Lagen der 19-jährige Moritz Baumgartner (4:26,36/17.) und der 17-jährige Noah Zemansky (4:28,96/19.).

Kreundl zog als Neuntbeste in die Vorschlussrunde ein, in 55,41 Sek. blieb die Oberösterreicherin lediglich acht Hundertstel über dem mehr als zehn Jahre alten österreichischen Rekord von Birgit Koschischek. Für Berger bedeuteten 55,61 (13.) persönliche Bestleistung. Cornelia Pammer (56,56/24.) und Marijana Jelic (56,98/28.) blieben auf der Strecke. Grabowski rutschte auf der langen Rückendistanz nach 2:17,29 Min. als erster Ersatz noch ins Semifinalfeld. Über 800 m Kraul gelang Lena Opatril in 8:57,76 (12.) und Johanna Enkner in 8:59,83 (13.) der Aufstieg ins Finale nicht.

In der langen Kraulstaffel der Frauen sind nur acht Teams angetreten, es ging also nur um die Bahnverteilung für das Finale. Die danach bzw. davor auf Solo-Strecken eingesetzten Pammer, Opatril, Kreundl und Berger gingen es sehr gemächlich an, wenig aussagekräftige 8:25,43 Min. ergaben Rang fünf und damit Finalbahn zwei. Bucher tritt nach Zeitplan um 18.30 Uhr zum Semifinale an, Berger und Kreundl um 18.42 Uhr, Grabowski um 18.55 Uhr, Reitshammer um 19.05 Uhr, Bayer um 19.10 Uhr und die Staffel um 19.26 Uhr.