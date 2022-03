807 Tore – Ronaldo nun (wohl) bester Torschütze überhaupt

Ronaldo erzielt am Samstag seine Tore 805, 806 und 807

Mit seinem Triplepack beim 3:2 gegen Tottenham hat Cristiano Ronaldo am Samstag den FIFA-Rekord für die meisten Tore der Fußball-Geschichte geknackt. Der 37-jährige Superstar von Manchester United hält nach dem 49. Dreierpack seiner Club-Karriere nun bei 807 Toren in allen Wettbewerben und übertrumpfte damit den in Wien geborenen Josef Bican (805), der von 1928 bis 1955 u.a. für Rapid und die Vienna spielte und im Nationalteam für Österreich und die Tschechoslowakei einlief.

Ob Ronaldo nun tatsächlich der erfolgreichste Torschütze der Fußball-Geschichte ist, lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das Komitee für Geschichte und Statistik des tschechischen Verbandes kommt in seiner Zählung bei “Pepi” Bican auf 821 Tore in offiziellen Spielen. Die Brasilianer Pele und Romario sollen über 1.000 Tore erzielt haben, darunter sind allerdings Amateur- und Testspiele.