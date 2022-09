83. Großer Preis Meran Südtirol

Meran – Vor rund 8.000 begeisterten Zuschauern sicherte sich L’Estran aus dem Rennstall von Josef und Devid Aichner den Sieg in der 83. Ausgabe des Großen Preises von Meran Südtirol. Von Josef Bartos hervorragend geritten, setzte sich der 8-jährige Wallach nach einem packenden Rennen mit einem starken Endspurt gegen den Tschechen First Of All mit dem Franzen Felix De Gilles im Sattel durch. Knapp dahinter vervollständigte Gangster de Codes, mit Pavel Slozil Jr., den Triumph für die schwarz – gelben Farben der Besitzerfamilie aus dem Sarntal. Bestplatzierter Franzose war Viking de Balme (Alexandre Orain) auf dem 4. Platz.

Für L’Estran war es der vierte Sieg in Folge im Großen Preis. Damit übertraf er den Franzosen Or Jack, der das Rennen dreimal in Folge gewonnen hatte.