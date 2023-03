Alaba erhält Pokal als Österreichs Fußballer des Jahres

David Alaba hat seinen neunten Pokal als Österreichs Fußballer des Jahres erhalten. Der Real-Madrid-Profi nahm die Auszeichnung am Freitag vor dem ersten Länderspiel des Jahres in Linz gegen Aserbaidschan aus den Händen von APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger entgegen. Alaba hat die von der APA – Austria Presse Agentur organisierte Wahl 2022 zum dritten Mal in Serie gewonnen. Mit insgesamt neun Auszeichnungen ist der 30-jährige Wiener überlegener Rekordsieger.

Auf mehr als zwei Trophäen kommen bei der seit 1984 unter den Trainern der heimischen Bundesliga durchgeführten Wahl neben Alaba nur Ivica Vastic (4) und Herbert Prohaska (3). Alaba hat die Auszeichnung von 2011 bis 2016 sechsmal in Folge sowie seit 2020 durchgehend erhalten. Beim Auftakt der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan stand der ÖFB-Kapitän nicht im Kader. Alaba hat nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel erst am Mittwoch das Mannschaftstraining aufgenommen.