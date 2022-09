Albon nach Blinddarm-Problemen wieder zu Hause

Williams-Stammpilot Alex Albon ist am Dienstag aus dem Spital in Italien entlassen worden und wieder zu Hause in Monaco. Der 26-jährige Thailänder hatte wegen einer akuten Blinddarm-Entzündung den Grand Prix in Monza auslassen müssen. Wie Williams bereits zuvor verkündet hatte, kam es nach der OP zu “unerwarteten postoperativen Narkosekomplikationen, die zu Atemversagen führten”.

Albon musste daher die Nacht auf Sonntag auf der Intensivstation verbringen, erst am Sonntag konnte die künstliche Beatmung entfernt werden. Ob Albon bei nächsten Rennen am 2. Oktober in Singapur am Start sein wird, war zunächst unklar. Am vergangenen Wochenende hatte ihn Ersatzpilot Nyck de Vries ersetzt und war auf dem neunten Platz gelandet.