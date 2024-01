Alcaraz bei Australian Open mit Aufgabesieg ins Achtelfinale

Der als Nummer zwei gesetzte Spanier Carlos Alcaraz ist am Samstag gegen den Chinesen Shang Juncheng mit einem Aufgabe-Sieg ins Achtelfinale der Tennis-Australian-Open spaziert. Mit Hubert Hurkacz steht auch die Nummer 9 unter den letzten 16, der Pole gab dem Franzosen Ugo Humbert (Nr. 21) mit 3:6,6:1,7:6(4),6:3 das Nachsehen. Ausgeschieden ist der auf Position 14 geführte US-Amerikaner Tommy Paul durch ein 4:6,6:3,6:2,6:7(7),0:6 gegen den Serben Miomir Kecmanovic.

Der 18-jährige Shang musste beim Stand von 1:6,1:6,0:1 wegen einer Oberschenkelverletzung passen und Alcaraz gratulieren. Der Iberer trifft nun im Duell um den Einzug ins Viertelfinale auf den 24-jährigen Kecmanovic. Hurkacz bekommt es mit Arthur Cazaux zu tun. Der 21-jährige französische Wildcard-Spieler hatte in der Runde davor den Dänen Holger Rune (8) ausgeschaltet und gab nun gegen den Niederländer Talon Griekspoor (28) bei einem 6:3,6:3,6:1 eine weitere Talentprobe ab.

Bei den Frauen entschied Zheng Qinwen das chinesische Duell mit Wang Jafan 6:4,2:6,7:6(8) für sich und trifft nun auf die Französin Oceane Dodin. Ein weiteres Achtelfinalmatch bestreiten die Italienerin Jasmine Paolini (26) und die Russin Anna Kalinskaja.

Für Sebastian Ofner war früh am Tag auch im Doppel Endstation. Der in der ersten Einzelrunde knapp ausgeschiedene Steirer unterlag in der zweiten Doppelrunde an der Seite des Franzosen Alexandre Muller den als Nummer acht gesetzten Deutschen Kevin Krawietz/Tim Pütz 2:6,2:6.