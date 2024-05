Alcaraz mit etwas Mühe in der dritten Runde der French Open

Von: APA/dpa

Spaniens Tennis-Star Carlos Alcaraz hat bei den French Open als erster großer Turnierfavorit mit etwas Mühe die dritte Runde erreicht. Der 21-Jährige gewann am Mittwoch gegen den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong mit 6:3,6:4,2:6,6:2. Im Kampf ums Achtelfinal-Ticket trifft der zweifache Grand-Slam-Turniergewinner auf den Sieger des Duells zwischen dem US-Amerikaner Sebastian Korda und Kwon Soon-woo aus Südkorea.

Nach seiner Ellenbogen-Verletzung, wegen der er fast vier Wochen ausgefallen war, spielte Alcaraz erneut mit einem weißen Verband am rechten Schlagarm. Mit dem mutigen Spiel von De Jong, der Nummer 176 der Welt, hatte der Vorjahres-Halbfinalist vor allem im dritten Satz Probleme. Nach 3:09 Stunden gewann Alcaraz das Match dank eines Vorhand-Fehlers des Niederländers, dem am Ende die Kraft auszugehen schien.

“Ich habe immer gesagt, dass dir jeder Spieler Probleme bereiten kann. Man muss bei jedem Punkt fokussiert bleiben, in jeder Runde. Da spielt das Ranking keine Rolle”, sagte Alcaraz nach seinem Sieg. Ebenfalls einen Satz verlor der in Paris als Nummer neun gesetzte Stefanos Tsitsipas gegen den Deutschen Daniel Altmaier. Der Grieche gewann schließlich mit 6:3,6:2,6:7(2),6:4. Bei den Frauen steht die Tunesierin Ons Jabeur in der nächsten Runde, sie besiegte Kolumbiens Camila Osorio mit 6:3,1:6,6:3.

Wie schon in den vergangenen Tagen bereitete der Regen den Veranstaltern große Sorgen. Die Matches auf den nicht überdachten Plätzen im Stade Roland Garros wurden früh unterbrochen, am frühen Abend folgte die Absage aller dort angesetzten Matches. Das betraf auch das Zweitrundenspiel von Sebastian Ofner gegen den Argentinier Sebastian Baez. Am Donnerstag ist neben dem Steirer auch dessen engerer Landsmann Filip Misolic gegen den Argentinier Francisco Cerundolo im Einsatz.