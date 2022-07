Alessandro Malomo wechselt zu Foggia

Bozen – Alessandro Malomo wechselt zu Calcio Foggia in die Serie C. Der FC Südtirol und der Club aus Apulien haben einen permanenten Transferdeal unterzeichnet.

Geboren am 12. April 1991 in Rom, wechselte der polyvalente Abwehrspieler im Oktober 2020 zum FC Südtirol. In zwei Saison mit dem weißroten Club brachte es Malomo auf insgesamt 66 Einsätze, fünf Treffer und eine Vorlage. In der letztjährigen Saison leistete er einen maßgeblichen Beitrag zum historischen Aufstieg in die Serie B (31 Einsätze und drei Treffer).

Der FC Südtirol bedankt sich bei Alessandro Malomo für die gemeinsame Zeit und wünscht ihm viel Erfolg für den Verlauf seiner Karriere.