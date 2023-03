Alonso fährt letzte Trainingsbestzeit in Bahrain

Fernando Alonso und der Aston-Martin-Rennstall haben ihre Anwartschaft auf einen Spitzenplatz beim Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain untermauert. Der Spanier war am Samstag im letzten Freien Training in Sakhir mit einer Runde von 1:32,340 Minuten Schnellster, er lag allerdings nur fünf Tausendstelsekunden vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Hinter dem Niederländer klassierte sich sein mexikanischer Stallgefährte Sergio Perez (+0,106).

Der Kanadier Lance Stroll belegte im zweiten Aston Martin den siebenten Platz. Alonso hatte schon am Freitag die Trainingsbestzeit hingelegt, das Qualifying und auch das Rennen am Sonntag finden aber bei anderen Bedingungen unter Flutlicht statt. Start für die Qualifikation ist um 16.00 Uhr MEZ (live ServusTV und Sky).