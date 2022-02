Alpin-Team und Stadlober kämpfen am Schlusstag um Medaillen

Am Schlusstag der Olympischen Winterspiele in Peking können das ÖSV-Alpinteam und Skilangläuferin Teresa Stadlober die tolle rot-weiß-rote Ausbeute von bisher sechs Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen noch weiter ausbauen. Im Mixed-Team-Parallelbewerb, der wegen starken Winds von Samstag auf Sonntag (2:00 Uhr MEZ) verschoben wurde, hofft Johannes Strolz nach Gold in der Kombination und Silber im Slalom auf eine dritte Medaille.

Der Vorarlberger geht mit Michael Matt und Stefan Brennsteiner sowie Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe im an den Start. Es wird ein offenes Rennen um die Podestplätze erwartet, Österreich steigt im Viertelfinale (ab 2:40 Uhr) ein.

Für die letzte österreichische Medaille in Peking könnte Stadlober sorgen, die auch die erste geholt hatte. Nach Bronze im Skiathlon über 2 x 7,5 km gilt die Salzburgerin auch im Massenstart über 30 km (4:00 Uhr) als Anwärterin auf einen Stockerlplatz. Im Einsatz sind auch noch die beiden Viererbobs (Benjamin Maier/Sascha Stepan/Markus Sammer/Kristian Huber und Markus Treichl/Markus Glück/Sebastian Mitterer/Robert Eckschlager). Maier geht auf Platz neun in die Läufe drei und vier (2:30 und 4:20), Treichl als 23.

Den sportlichen Abschluss der Spiele bildet das Eishockey-Finale der Männer zwischen Finnland und Russland (5:10). Um 13.00 Uhr folgt mit der Schlussfeier auch das offizielle Ende der 24. Olympischen Winterspiele. Johannes Strolz führt die ÖOC-Delegation bei der Zeremonie als Fahnenträger an.