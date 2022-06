Althuber macht das Dutzend voll

Bruneck – Die Kaderplanungen laufen bei den Wölfen weiter auf Hochtouren. Bald wird der Meisterschaftsmodus feststehen, 14 Teams werden wohl wie im letzten Jahr auch um zehn (Pre-) Playoff-Plätze kämpfen. Der Meisterschaftsbeginn dürfte am 16. September erfolgen, die Wölfe werden das Eistraining Anfang August starten.

Mit großer Freude verkündet der HC Pustertal die Vertragsverlängerung für einen echten „Puschtra Bui“: Ivan Althuber ist weiterhin mit an Bord.

Der „erst“ 28-jährige Verteidiger geht in seine zwölfte Spielzeit im schwarz-gelben Trikot und kommt aus dem eigenen Nachwuchs. Die Feuertaufe in der ICE Hockey League hat Althuber bestanden, weshalb er auch 2022/23 das Vertrauen erhält. 6 Zuspiele zu Toren, nur 4 Strafminuten und eine ordentliche Plus-Minus-Bilanz konnte die Nummer sieben des HCP verbuchen, der erste Torerfolg in der ICE Hockey League lässt noch auf sich warten.

Die Vertragsverlängerung des 188 cm großen Linksschützen ist somit perfekt, die Abwehr umfasst nun sechs Spieler: Willcox, Newhouse, Kristensen, Glira, Althuber, Spencer. Geplant wird mit acht Verteidigern.

„Ich bin schon voll im Training und es dauert auch nicht mehr lange, bis wir endlich wieder aufs Eis gehen. Ich freue mich schon unglaublich, wieder hier Zuhause vor unseren super Fans zu spielen“, erklärt Ivan Althuber.