Am Wochenende nur ein Spiel für den HC Bozen

Linz zu Gast in der in der Sparkasse Arena

Bozen – Nach dem positiven Debüt mit zwei Siegen, sieben erzielten Toren und nur einem Gegentreffer steht für den HCB Südtirol Alperia das dritte Heimspiel in Folge auf dem Programm: am Freitag, 23. September, mit Spielbeginn um 19.45 Uhr treffen die Weißroten in der Sparkasse Arena auf die Steinbach Black Wings Linz.

Die Stahlstädter haben zwei enttäuschende Saisonen hinter sich, wo es nie für die Playoffs gereicht und man sich fast ausnahmslos auf den hinteren Tabellenrängen wiedergefunden hat. Für die Saison 2022/23 hat man im Team vieles verändert, beginnend beim Posten des Cheftrainers: als Coach wurde die Legende und Ex-Kapitän der Black Wings Philipp Lukas verpflichtet. Nachdem er im Jahr 2018 die Schlittschuhe an den Nagel gehängt hat, wechselte er auf die Trainerbank, wo er zwei Jahre lang zuerst als Assistent und anschließend als Headcoach für die Steel Wings Linz in der AlpsHL zuständig war, bevor er dieses Jahr die Verantwortung für die erste Mannschaft übertragen bekam.

Die Black Wings haben das „Ausländerkontingent” komplett umgekrempelt beginnend bei der Torhüterposition, wo der Finne Ex-Fehervar Rasmus Tirronen verpflichtet wurde. Als Leithammel eines jungen Teams mit einem Durchschnittsalter von 26,41 Jahren wurde der erfahrene Brian Lebler zurückgeholt: nachdem er in der letzten Saison für die Playoffs an Salzburg ausgeliehen wurde und die Karl Nedwed Trophy gewonnen hat, ist der österreichische Nationalspieler in „sein“ Oberösterreich zurückgehkehrt und hat wieder die Rolle des Kapitäns inne.

Der Start für Linz in die neue Saison war ein auf und ab. In den zwei Heimspielen gab es einen 2:1 Erfolg gegen den VSV, dem eine 0:4 Klatsche gegen Graz folgte.

Die bisherigen Ergebnisse

Foxes und Black Wings haben in den letzten neun Jahren insgesamt 60-mal inklusive dreier spannenden Duelle in den Playoff Viertelfinals die Schläger gekreuzt: dabei gibt es aktuell kompletten Gleichstand mit 30 Siegen pro Team.

Der weißrote Kader

Coach Glen Hanlon steht der gesamte Kader zur Verfügung, es fehlt lediglich der angeschlagene Diego Glück, der noch für einige Tage außer Gefecht sein wird.

Freitag, 23. September, um 19.45 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen

HCB Südtirol Alperia vs Steinbach Black Wings Linz