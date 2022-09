Andrej Rublew steht im US-Open-Viertelfinale

Andrej Rublew hat am Montag zum sechsten Mal bei einem Major-Turnier bzw. zum dritten Mal bei den US Open das Viertelfinale erreicht. Der 24-jährige Russe eliminierte den als Nummer 7 gesetzten Briten Cameron Norrie nach knapp zweieinhalb Stunden sicher mit 6:4,6:4,6:4. Rublew hat damit nach 2017 und 2020 seine dritte Chance auf das Halbfinale in New York. Sein Gegner wird später zwischen Rafael Nadal (ESP-2) und Frances Tiafoe (USA-22) ermittelt.

Rublew hatte in Runde eins gegen den Serben Laslo Djere und in Runde drei gegen den Kanadier Denis Shapovalov jeweils fünf Sätze benötigt, dieses Schicksal blieb ihm im dritten Duell mit Norrie erspart.

“Es war hart. Ich habe ein gutes Match gespielt. Er war ein bisschen müde, das hat mir geholfen. Ich bin sehr happy”, freute sich Rublew, der mit 30 Winnern bei nur 17 unerzwungenen Fehlern überzeugte. Es ist bereits das zweite Major-Viertelfinale dieses Jahr nach den French Open für den Moskauer, der wie u.a. sein Landsmann Daniil Medwedew in Wimbledon wegen des Ukraine-Krieges nicht spielen durfte.

Ob er tatsächlich auch zum ersten Mal in die Vorschlussrunde eines der vier Großturniere einziehen kann, hängt u.a. vom körperlichen Zustand von Rafael Nadal ab. Nadal war gegen Tiafoe Favorit und wäre es unter normalen Umständen auch gegen Rublew.