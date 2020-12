Anthony Davis verlängert bei Lakers für 190 Mio. Dollar

LeBron James und Anthony Davis bleiben in L.A.

Die Los Angeles Lakers haben nach Superstar LeBron James auch ihren zweiten Schlüsselspieler langfristig gebunden. Der amtierende Champion der National Basketball Association (NBA) einigte sich mit “Big Man” Anthony Davis auf einen mit insgesamt 190 Millionen US-Dollar (157,47 Mio. Euro) dotierten Fünfjahresvertrag bis Sommer 2025. Dies bestätigte Rich Paul, der Agent des 27-Jährigen, am Donnerstag dem US-TV-Sender ESPN.

Bereits am Mittwoch hatte “NBA Finals MVP” James seinen Vertrag bei den Lakers vorzeitig bis 2023 verlängert. Die Lakers gelten damit als klarer Favorit auf eine erfolgreiche Titelverteidigung in der besten Basketball-Liga der Welt, deren Saison am 22. Dezember startet.