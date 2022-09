Arge Alp: Ausgezeichneter 2. Platz für Südtiroler Auswahl

Salzburg – Zum Saisonabschluss der Leichtathletik-Bahnsaison findet traditionell immer das Arge-Alp-Meeting statt. Heuer wurde das länderübergreifende Treffen in Salzburg ausgetragen. Die Südtiroler Landesauswahl feierte dabei fünf Tagessiege und musste sich in der Mannschaftswertung nur den Titelverteidigern aus Bayern beugen.

Auch heuer fuhr Südtirol wieder mit einer sehr jungen Mannschaft nach Österreich. In Salzburg zeigten die einheimischen Athleten eine bärenstarke Leistung, vor allem mit den beiden Aushängeschildern Nathalie Kofler und Jonas Steinwandter. Die Lananer Stabhochspringerin, die nach langer Verletzungspause wieder langsam fit wird, setzte sich in ihrer Paradedisziplin mit 4,00 m durch. Steinwandter war hingegen bei den Herren eine Klasse für sich. Der Athlet vom SSV Bruneck entschied das 100- und 200-m-Rennen für sich, außerdem holte er mit der 4×100-m-Staffel (mit Risan Bekteshi, Leonardo Badolato und Mattia Pivetta) Gold in 58.10 Sekunden. Eine gute Vorstellung zeigte auch Mattia Meneghini. Der Hochspringer vom Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci siegte mit 1.99 m, Dritter wurde Alberto Murari vom Athletic Club mit 1.96 m.

Überzeugen konnten in Salzburg auch die Läuferinnen. Federica Cavalli vom Südtirol Team Club wurde Zweite über 400 m, die Hürdenläuferinnen Marie Burger aus Vahrn und Isabel Vikoler von der SG Eisacktal holten Silber über 100 bzw. 400 m Hürden. Annika Oberrauch aus Eppan wurde hinter Vikoler gute Dritte. Zusammen mit Agata D’Angelo und Cavalli sicherten sie sich auch die Silbermedaille über 4×400 m. Burger, D’Angelo, die Pustererin Ira Harrasser und Roberta Giovanelli wurden hingegen Dritte mit der 4×100-m-Staffel.

Leonardo Badolato und Ebrima Bojang, beide vom Athletic Club Bozen, wurden Dritter bzw. Zweiter im 200- und 400-m-Bewerb. Der Gargazoner Simon Zandarco (Stab) und Hammerwerfer Michele Ongarato holten ebenfalls Silber. Eine überragende Vorstellung zeigte bei den Herren Hubert Göller. Der 45-jährige Passeirer Speerwerfer belegte in seiner Paradedisziplin Rang 2 und stellte mit 61.79 m zudem eine neue Saisons-Bestmarke auf. Bronze ging auch noch an die Meranerin Emily Vucemillo (3000 m) und Raphael Joppi (5000 m), sowie an die Burgstaller Pircher-Geschwister Linda (Kugel) und David (110m Hürden). Speerwerferin Marina Gazzotti wurde Dritte mit 40.70 m, Riccardo Vantini stoppte die Zeitmessung über 400 m Hürden in 55.89 Sekunden, was ebenfalls zu Platz 3 reichte.

Mit diesen Leistungen landete das Team von Karl Schöpf in der Mannschafswertung an der hervorragenden zweiten Stelle mit 192 Punkten. Der Sieg ging, wie bereits im Vorjahr, an die Athleten aus Bayern, die sich mit 207 Punkten behaupten konnten. St. Gallen wurde 3. mit 175 Zählern.

Die Ergebnisse der Südtirol-Auswahl beim Arge-Alp-Meeting in Salzburg:

Damen

100m: 6. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.76

100m: 13. Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 13.29

200m: 4. Federica Cavalli (Südtirol Team Club) 26.22

400m: 2. Federica Cavalli (Südtirol Team Club) 57.62

400m: 4. Agata D’Angelo (SG Eisacktal) 1:00.05

800m: 8. Sandra Sparer (ASV Sterzing) 2:22.34

3000m: 3. Emily Vucemillo (SC Meran) 10:16.03

100m Hürden: 2. Marie Burger (SSV Brixen) 14.58

400m Hürden: 2. Isabel Vikoler (SG Eisacktal) 1:04.69

400m Hürden: 3. Annika Oberrauch (SV Lana) 1:05.45

Weit: 10. Linda Maria Pircher (SV Lana) 5.25

Weit: 15. Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 5.11

Hoch: 7. Laura Hofer (SV Lana) 1.55

Hoch: 9. Lorena Lingg (LAC Vinschgau) 1.55

Stab: 1. Nathalie Kofler (SV Lana) 4.00

Drei: 7. Vittoria Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 10.33

Diskus: 7. Karoline Puntaier (SAF Bolzano) 33.25

Kugel: 3. Linda Maria Pircher (SV Lana) 11.77

Speer: 5. Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 39.46

Speer: 3. Marina Gazzotti (SG Eisacktal) 40.70

Hammer: 5. Karoline Puntaier (SAF Bolzano) 34.53

Staffel 4x100m: 3. Südtirol (D’Angelo, Harrasser, Giovanelli, Burger) 48.33

Staffel 4x400m: 2. Südtirol (D’Angelo, Oberrauch, Vikoler, Cavalli) 3:56.38

Männer

100m: 1. Jonas Steinwandter (SSV Bruneck) 11.05

100m: 6. Leonardo Badolato (Athletic Club 96 Bozen) 11.31

100m: 9. Risan Bekteshi (Athletic Club 96 Bozen) 11.58

200m: 1. Jonas Steinwandter (SSV Bruneck) 21.94

200m: 3. Leonardo Badolato (Athletic Club 96 Bozen) 22.30

400m: 2. Ebrima Bojang (Athletic Club 96 Bozen) 49.75

400m: 7. Mattia Pivetta (CSS Leonardo da Vinci) 51.13

800m: 12. Raphael Joppi (Südtiroler Laufverein) 2:05.66

5000m: 3. Raphael Joppi (Südtiroler Laufverein) 15:02.99

110m Hürden: 3. David Pircher (SV Lana) 16.21

110m Hürden: 5. Riccardo Vantini (CSS Leonardo da Vinci) 16.63

400m Hürden: 3. Riccardo Vantini (CSS Leonardo da Vinci) 55.89

400m Hürden: 7. Herrmann Ludescher (Athletic Club 96 Bozen) 57.42

Hoch: 1. Mattia Meneghini (CSS Leonardo da Vinci) 1.99

Hoch: 3. Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 1.96

Weit: 11. Simon Zandarco (SV Lana) 5.82

Stab: 2. Simon Zandarco (SV Lana) 4.20

Stab: 7. Mattia Bucciarelli (Athletic Club 96 Bozen) 3.80

Drei: 5. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 12.74

Diskus: 7. Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 38.82

Diskus: 14. David Pircher (SV Lana) 24.02

Kugel: 9. Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 11.00

Speer: 2. Hubert Göller (Athletic Club 96 Bozen) 61.79

Speer: 6. Jakob Göller (ASC Passeier) 55.91

Speer: 7. Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 52.64

Hammer: 2. Michele Ongarato (Athletic Club 96 Bozen) 58.10

Staffel 4x100m: 1. Südtirol (Bekteshi, Badolato, Pivetta, Steinwandter) 42.14

Staffel 4x400m: 4. Südtirol (Vantini, Pivetta, Ludescher, Bojang) 3:24.14

Südtiroler glänzen bei Vergleichskampf

Am Wochenende fand in Meran der traditionelle U14- und U16-Vergleichskampf mit dem Trentino statt. Die Südtiroler Nachwuchstalente konnten dabei voll überzeugen.

Elf Siege feierten die einheimischen U16-Athleten. Bei den Mädchen siegte Lea Perathoner von der SG Eisacktal über 80 m, ihre Teamkollegin Ilaria Stuffer gewann den 80-m-Hürdenlauf. Die Pusterer Hochspringerin Hannah Thaler überquerte 1.62 m, Stephanie Schöpf aus Lana war im Kugelstoßen eine Klasse für sich. Siege feierten auch Weitspringerin Greta Amhof, die Passeirer Speerwerferin Selma Göller und die Südtiroler 4×100-m-Staffel. Bei den Burschen gewann der Bozner Maximilian Springeth den Hochsprung mit guten 1.81 m, Nicolas Fischnaller den 100-m-Hürdenlauf. Ganz oben auf dem Podest standen zudem Frederic Schöpf (Speer) und die Herren-Staffel.

Auch die U14-Talente zeigten sich im Combi-Stadion von ihrer besten Seite. Sarah Peroni ließ im Hochsprung mit 1.48 m aufhorchen, gleich wie Weitspringerin Sophie Seehauser (4.49 m). Giulia Biolcati setzte sich im Kugelstoßen mit 10.73 m durch. Im Burschen-Bewerb holte Stefano Rossi als einziger Südtiroler Gold. Das Aushängeschild von der SAB siegte im Kugelstoßen mit 12.55 m. Außerdem holte die Landesauswahl 13 zweite sowie vier dritte Plätze. Südtirol gewann jeweils beide U16-Gesamtwertungen, das Trentino die U14-Wertungen.

Die besten Ergebnisse der Südtiroler Athleten in Meran:

U16 Mädchen

80m: 1. Lea Perathoner (SG Eisacktal) 10.94

300m: 2. Elina Neunhäuserer (SSV Bruneck) 43.51

1000m: 2. Julia Gamper (Sportclub Meran) 3:22.51

80m Hürden: 1. Ilaria Stuffer (SG Eisacktal) 13.34

Hoch: 1. Hannah Thaler (SSV Bruneck) 1.62

Weit: 1. Greta Amhof (SSV Bruneck) 5.40

Kugel: 1. Stephanie Schöpf (SV Lana) 10.66

Speer: 1. Selma Göller (ASC Passeier) 32.35

Staffel 4x100m: 1. Südtirol (Ronja Hilber, Rebekka Adami, Greta Amhof, Lea Perathoner) 52.03

U16 Burschen

80m: 2. Mattia Andreasi (CSS Leonardo da Vinci) 9.75

300m: 5. Tom Schluga (SSV Bruneck) 39.56

1000m: 4. Daniele Formaggio (Merano Atletica Running) 2:51.12

100m Hürden: 1. Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 15.42

Hoch: 1. Maximilian Springeth (SAB) 1.81

Weit: 2. Manuel Antonucci (SV Lana) 5.84

Drei: 2. Marco Santoni (CSS Leonardo da Vinci) 9.68

Kugel: 3. Leo Masi (SAF Bolzano) 11.02

Speer: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 39.21

Staffel 4x100m: 1. Südtirol (Manuel Antonucci, Mattia Andreasi, Mattia Giovanazzi, Nicolas Fischnaller) 47.01

U14 Mädchen

60m: 3. Smeraldie Desamour (SSV Bruneck) 8.92

1000m: 2. Sinah Bachmann (Südtirol Team Club) 3:19.34

60m Hürden: 3. Aurelia Feichter (SV Lana) 10.30

Hoch: 1. Sarah Peroni (SAB) 1.48

Weit: 1. Sophie Seehauser (ASV Sterzing) 4.49

Kugel: 1. Giulia Biolcati (SAB) 10.73

Ball: 2. Maria Gogl (ASV Sterzing) 37.27

Staffel 4x100m: 2. Südtirol (Maria Scaggiante, Sophie Seehauser, Katharina Agstner, Smeraldie Desamour) 55.96

U14 Burschen

60m: 2. Andrea Bassani (SAB) 8.33

1000m: 5. Leo Pedo (Südtirol Team Club) 3:21.16

60m Hürden: 2. Jakob Niederfriniger (LAC Vinschgau) 10.14

Hoch: 3. Leo Pedo (Südtirol Team Club) 1.36

Weit: 2. Marvin Ziernheld (LAC Vinschgau) 4.75

Kugel: 1. Stefano Rossi (SAB) 12.55

Ball: 2. Stefano Rossi (SAB) 47.49

Staffel 4x100m: 2. Südtirol (Andrea Bassani, Leonardo Mulciri, Jordi Targa, Stefano Rossi) 54.50