Argentinien holt gegen Südafrika nach 0:2-Rückstand 2:2

Argentiniens Fußballerinnen haben am Freitag bei der WM am zweiten Spieltag der Gruppe G gegen Südafrika nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1)-Unentschieden erreicht. In Dunedin in Neuseeland trafen Linda Motlhalo (30.) und Thembi Kgatlana (66.) für die Afrikanerinnen, Sophia Braun (74.) und Romina Núñez (79.) sorgten für den Ausgleich. Die Parallel-Partie zwischen Italien und Schweden ist für Samstag (9.30 Uhr, live ORF 1) angesetzt.

Argentinien und Südafrika halten nach Auftaktniederlagen bei je einem Punkt, haben damit nur Außenseiterchancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale. Die Argentinierinnen warten weiter auf ihren ersten WM-Sieg bei einer WM, bisher war das Team nie über die Vorrunde hinausgekommen. Am dritten Gruppenspieltag trifft am Mittwoch Argentinien auf Schweden, Südafrika bekommt es mit Italien zu tun.

Die Südafrikanerinnen waren mit dem Remis nach komfortabler Führung naturgemäß unzufriedener, sie hatten schon beim 1:2 gegen Schweden nach einer Führung noch verloren. “Wir hatten unsere Chancen auf den Sieg, haben sie aber weggeworfen”, sagte Trainerin Desiree Ellis. Konträr die Gemütslage bei den Südamerikanerinnen. “Wir haben niemals aufgegeben”, meinte Torschützin Braun. “Sicher wollten wir gewinnen, aber wir sind sehr glücklich mit unserem Comeback. Jetzt sind wir für Schweden bereit.”