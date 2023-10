Argentinien nach Überraschungssieg im Rugby-WM-Halbfinale

Argentinien hat zum dritten Mal das Halbfinale bei einer Rugby-Weltmeisterschaft erreicht. Der Außenseiter aus Südamerika siegte am Samstag in Marseille überraschend gegen Wales 29:17 (6:10) und trifft nun am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen Irland und Neuseeland. Argentinien hat das Halbfinale schon 2007 und 2015 erreicht, den Titel aber noch nie gewonnen.

Die Waliser hatten im vollen Stade Velodrome zur Freude von Tribünengast Prinz William zunächst alles im Griff und lagen schnell 10:0 in Führung. Doch danach kamen die Argentinier immer stärker auf und drehten das Spiel zu einer 12:10-Führung. Auch auf die erneute walisische Führung hatte die Mannschaft von Michael Cheika eine Antwort parat.