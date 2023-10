Argentinien und Neuseeland stehen im Halbfinale der Rugby-WM

Argentinien und Neuseeland stehen im Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft. Die Südamerikaner siegten am Samstag in Marseille überraschend gegen Wales 29:17 (6:10) und treffen nun am Freitag auf Neuseeland, das sich gegen den Weltranglistenersten Irland im Pariser Stade de France mit 28:24 (18:17) durchsetzte. Die weiteren Viertelfinali bestreiten am Sonntag England – Fidschi (17.00 Uhr) und Gastgeber Frankreich – Südafrika (21.00).

Neuseeland setzte sich im Thriller gegen den Sechs-Nationen-Champion Irland durch. Die “All Blacks” dürfen damit weiter auf ihren vierten WM-Titel hoffen, womit sie alleiniger Rekordsieger vor Südafrika wären. Irlands Erfolgslauf von 17 Siegen endete. Nichts wurde es aus der ersten Halbfinal-Teilnahme bei einer WM.

Argentinien setzte sich im vollen Stade Velodrome zum Missfallen von Tribünengast Prinz William nach einem 0:10-Rückstand überraschend mit 29:17 durch und schaffte es zum dritten Mal in ein WM-Halbfinale. Den Titel haben die Argentinier aber noch nie gewonnen.