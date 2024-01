Arnautovic gewinnt mit Inter Mailand italienischen Supercup

Inter Mailand hat mit einem im Finish eingewechselten Marko Arnautovic den italienischen Fußball-Supercup gewonnen. Der Tabellenführer der Serie A setzte sich am Montag im Finale in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad gegen Meister SSC Napoli mit 1:0 (0:0) durch und holte sich zum dritten Mal in Folge den Pokal. Der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez entschied in der Nachspielzeit (91.) die Partie. ÖFB-Teamstürmer Arnautovic wurde in der 81. Minute eingewechselt.

Napoli spielte aber der 60. Minute nur zu zehnt, nachdem Giovanni Simeone innerhalb von fünf Minuten zweimal Gelb kassiert hatte.