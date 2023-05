Arnautovic und Posch trafen bei 5:1-Sieg Bolognas in Cremona

Marko Arnautovic hat am Samstag sein erstes Tor im Jahr 2023 markiert. Der im Frühjahr meist verletzt fehlende ÖFB-Teamstürmer brachte den FC Bologna beim 5:1-(3:0)-Sieg bei der schwerst abstiegsbedrohten US Cremonese per Kopf mit 1:0 in Front (14.) und traf damit erstmals seit 12. November wieder. Es war sein achtes Saisontor in der Serie A. Mit ihm jubelte auch ÖFB-Teamkollege Stefan Posch, dem kurz vor der Pause ebenfalls mit “Köpfchen” nach Corner das 3:0 (45.+1) gelang.

Arnautovic, der erstmals seit November wieder drei Spiele in Folge absolvierte, wurde in der 77., Posch in der 65. Minute ausgetauscht. Während Bologna im Mittelfeld der Tabelle einzementiert ist, blickt Cremonese in den Abgrund. Der Aufsteiger, bei dem Ex-Rapidler Emanuel Aiwu neuerlich nur Ersatz war, liegt sechs Punkt hinter dem rettenden 15. Platz. Punktet Hellas Verona später am Samstag oder Spezia Calcio am Sonntag, ist der Rückfall in die zweite Spielklasse Gewissheit.