Arsenal dank 2:1 gegen Wolverhampton vier Punkte voraus

Arsenal thront auch nach der 14. Runde der englischen Fußball-Premier-League an der Tabellenspitze. Die “Gunners” feierten am Samstag zum Auftakt der Runde gegen die Wolverhampton Wanderers einen 2:1-Erfolg und setzten sich zumindest bis am Sonntag um vier Punkte von Verfolger Manchester City ab. Die “Citizens” sind da im Schlager zu Hause gegen Tottenham im Einsatz. Bei den auf Rang 13 liegenden “Wolves” kam ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic erst ab der 90. Minute zum Zug.

Bukayo Saka (6.) und Martin Ödegaard (13.) leiteten den Sieg mit einem Doppelschlag früh ein. Matheus Cunha (86.) gelang nur Resultatskosmetik.