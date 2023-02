Arsenal siegt 4:2 bei Aston Villa – Manchester City patzt

Dank späten Toren hat Arsenal im Titelrennen der Premier League drei Zähler angeschrieben und wegen eines Patzers des englischen Fußball-Meisters Manchester City wieder die Tabellenführung übernommen. Villa-Torhüter Emiliano Martinez per Eigentor (93.) und Gabriel Martinelli mit seinem Tor in der 98. Minute waren beim 4:2 der “Gunners” bei Aston Villa am Samstag hauptverantwortlich für den Sieg. ManCity kam bei Aufsteiger Nottingham Forest hingegen nicht über ein 1:1 hinaus.

Damit überholte Arsenal wieder den Titelkonkurrenten ManCity, der Vorsprung beträgt zwei Punkte, die Londoner haben aber ein Spiel weniger ausgetragen. Die “Skyblues” gingen durch Bernardo Silva kurz vor dem Pausenpfiff (41.) in Führung. Die Mannschaft von Pep Guardiola dominierte weitgehend die Partie, Torjäger Erling Haaland traf die Latte und vergab die Vorentscheidung. Neuzugang Chris Wood ließ Nottingham mit seinem späten Ausgleich (84.) etwas unverhofft über einen Punkt jubeln.

Argentiniens Weltmeister Martinez hatte unterdessen in der Nachspielzeit Pech, als ein Lattentreffer von Jorginho zurück auf seinen Kopf und von dort ins Netz sprang. Minuten später bugsierte Martinelli den Ball ins leere Tor, nachdem Martinez nach einer Ecke auf der Gegenseite noch nicht zurück ins Tor gelaufen war.

Aston Villa lag zur Pause nach Toren von Ollie Watkins (5.) und Philippe Coutinho (31.) bzw. Bukayo Saka (16.) mit 2:1 voran, Oleksandr Sintschenko gelang dann nach einer Stunde Spielzeit der Ausgleich. Danach drohte Arsenal die Zeit davonzulaufen, Villas Leon Bailey schoss sogar noch an die Latte. Es schien, als könnte die Elf von Trainer Mikel Arteta zum vierten Mal in Folge keinen Sieg in der Liga einfahren, ehe Jorginho den entscheidenden Akzent setzte.

Leeds United kassierte im Abstiegskampf beim direkten Konkurrenten Everton eine bittere 0:1-Niederlage. ÖFB-Innenverteidiger Maximilian Wöber wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt. Leeds hat nach 23 Spielen 19 Punkte auf dem Konto und zwei Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.