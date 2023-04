Arsenal und ManCity mit Siegen weiter im Gleichschritt

Arsenal bleibt in der englischen Fußball-Premier-League auf Meisterkurs. Der Tabellenführer leistete sich beim 4:1 (1:0) gegen Leeds United keinen Umfaller und liegt bei einem Spiel mehr weiterhin acht Punkte vor Manchester City. Der Verfolger hatte zuvor im Schlager der 29. Runde nach Rückstand Liverpool auch ohne Tormaschine Erling Haaland noch klar mit 4:1 (1:1) besiegt.

Arsenal musste gegen Leeds eine gute halbe Stunde Schwerarbeit verrichten, war gegen den Nachzügler aber nach einem Elfmeter als Dosenöffner ungefährdet. Die “Gunners” haben gegen Teams der unteren Tabellenhälfte zu Hause weiter keinen Punkt abgegeben.

Gabriel Jesus holte mit einem Dribbling einen Strafstoß heraus, den der Stürmer selbst staubtrocken in die Mitte verwertete (35.). Der Brasilianer hatte über weite Strecken der Saison wegen einer Knieverletzung gefehlt und traf bei seiner Rückkehr in die Startelf gleich doppelt (55.). Dazwischen erzielte Benjamin White nach Maßarbeit von Gabriel Martinelli das 2:0 (47.).

Leeds verkürzte zwischenzeitlich mit einem abgefälschten Schuss von Rasmus Kristensen (76.). Ein Kopfball von Granit Xhaka nach Flanke von Martin Ödegaard resultierte aber im 4:1 (84.) und dem 23. Arsenal-Sieg in 29 Spielen. Maximilian Wöber verpasste nach neun Einsätzen in Folge für Leeds die Partie. Der Verteidiger hatte im österreichischen Teameinsatz gegen Aserbaidschan eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten.

“Er bringt diese Qualität und Unberechenbarkeit in die Mannschaft”, adelte Trainer Mikel Arteta seinen Torjäger Jesus. “Wir waren uns des Ergebnisses von Manchester City bewusst, da es ein wichtiges Spiel ist und wir uns Teile davon ansehen wollten. Aber als wir hier ankamen, wollten wir uns nur auf das konzentrieren, was wir als Team leisten können. Wir können nur kontrollieren, was wir tun können”, sagte Arteta.

In Manchester schoss Liverpool-Star Mohamed Salah die Gäste in Führung, ehe Haaland-Vertreter Julian Alvarez (27.) ausglich und Mittelfeldstar Kevin De Bruyne (46.) sowie Ilkay Gündogan (53.) den Meister klar in Führung brachten. Den Schlusspunkt setzte der überragende Jack Grealish (74.).

In Abwesenheit von Haaland erzielte der argentinische Weltmeister Alvarez seinen bereits 13. Saisontreffer. “Nichts hat sich geändert”, sagte Guardiola mit Blick auf Tribünengast Haaland. “Wenn wir Erling haben, haben wir etwas Besonderes, und Julian (Alvarez) ist auch etwas Besonderes. Er war so clever mit dem Ball, er ist ein außergewöhnlicher Spieler.”

Liverpool kassierte die neunte Saisonniederlage (acht davon auswärts) und muss als Achter auch angesichts der kommenden Aufgaben (Chelsea, Arsenal) gehörig um die Qualifikation für die Champions League zittern. Zumindest sieben Punkte werden auch nach diesem Wochenende auf die Top vier fehlen. Nach dem famosen 7:0 gegen Manchester kassierte die Truppe von Jürgen Klopp drei Niederlagen in Folge bei nur einem erzielten Treffer.

Chancenlos wie selten zuvor unter Klopp reisten die Reds aus Manchester ab. “Die Tore, wie wir sie kassiert haben, sind schwer zu akzeptieren – wir haben bei keinem der beiden Gegentreffer etwas unternommen. Das ist absolut nicht akzeptabel, um ehrlich zu sein”, sagte Klopp. “City hatte danach alles unter Kontrolle, wir waren offen und sie konnten machen, was sie wollten. Dass sie nur noch ein Tor geschossen haben, ist gut, danke. Es hätte auch anders ausgehen können, und das ist eine wirklich schlechte Nachricht für uns.”