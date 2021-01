Aschenwald beim Neujahrsspringen Sechster

Die österreichischen Skispringer haben auch im zweiten Bewerb der Vierschanzentournee keinen Podestplatz geschafft. Philipp Aschenwald landete im Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen als bester ÖSV-Mann an der sechsten Stelle. Seine Teamkollegen um den in Garmisch als 28. erneut abgestürzten Stefan Kraft kamen nicht ins Spitzenfeld. Den Sieg sicherte sich der polnische Tournee-Titelverteidiger Dawid Kubacki mit Schanzenrekord von 144 Metern im zweiten Durchgang.

In der Tournee-Gesamtwertung führt nun der zum Jahresauftakt zweitplatzierte Weltcup-Dominator Halvor Egner Granerud aus Norwegen vier Punkte vor Oberstdorf-Sieger Karl Geiger. Der Deutsche wurde am Neujahrstag Fünfter. Gesamtdritter ist Kamil Stoch vor seinem Landsmann Kubacki. Aschenwald liegt hinter dem Deutschen Markus Eisenbichler auch in der Tournee-Wertung an sechster Stelle, sein Rückstand auf einen Podestplatz ist allerdings schon beträchtlich.