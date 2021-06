Ashleigh Barty bei French Open mit Mühe in Runde zwei

Ashleigh Barty spielte sich mit Mühe in die zweite Runde

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat bei den French Open nur mit viel Mühe die zweite Runde erreicht. Die 25 Jahre alte Australierin gewann am Dienstag in Paris gegen die Amerikanerin Bernarda Pera mit 6:4,3:6,6:2. Dabei musste sich die angeschlagene Barty nach dem zweiten Satz längere Zeit behandeln lassen. Am Ende kämpfte sich die French-Open-Siegerin von 2019 aber durch.