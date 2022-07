Asiago bindet Finoro langfristig

Bozen/Asiago – Giordano Finoro, der Mitte der vergangenen Saison nach Asiago kam, wird die nächsten drei Jahre in der win2day ICE Hockey League weiterhin das Giallorossi-Trikot tragen.

Bevor er für Asiago auflief spielte der Stürmer zwei Saisonen in der QMJHL mit Gatineau Olympiques und die folgenden drei bei der University of Guelph, in seiner Heimatstadt.

Für Asiago sammelte Finoro zwölf Punkte (7 Tore und 5 Assists) in zwölf Spielen der regular Season und sieben Punkte in zehn Playoff-Spielen.