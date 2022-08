Auböck im EM-Finale über 400 m Kraul Vierter

Österreichs Schwimm-Ass Felix Auböck hat am Mittwoch seine zweite Schwimm-EM-Medaille in Rom um 1,23 Sekunden verpasst. Der 25-Jährige, der über 200 m Kraul Bronze geholt hatte, landete über 400 m Kraul auf dem undankbaren vierten Rang. In 3:45,76 Min. lag er aber doch deutlich außerhalb der Medaillenränge. Gold ging an den Deutschen Lukas Märtens (3:42,50) vor Antonio Djakovic (SUI/3:43,93) und seinem Landsmann Henning Mühlleitner (3:44,53).

Auböck war auch schon 2016 und 2018 über diese Distanz auf dem vierten Rang gelandet. Seinen OSV-Rekord von 3:43,58 Minuten, aufgestellt bei der WM in Budapest im vergangenen Juni verfehlt Auböck dann doch deutlich.

Zum Abschluss der letzten Finalsession ist noch Österreichs Männer-Staffel über 4 x 100 m Lagen im Einsatz. Im Vorlauf hatten Bernhard Reitshammer (Rücken), Valentin Bayer (Brust), Simon Bucher (Delfin) und Heiko Gigler (Kraul) 0,47 Sek. hinter den favorisierten Italienern Rang zwei belegt.

Am Vormittag war Lena Opatril über 400 m Kraul in 4:17,98 Min. 16. geworden bzw. ausgeschieden.