Auböck mit 800er-Olympia-Limit und Paris-Start über 10 km

Der Formaufbau von Schwimmer Felix Auböck stimmt. Kurz vor Beginn der Kurzbahn-EM unterbot der Niederösterreicher am Samstag beim Qualifikationsmeeting in Rotterdam über 800 m Kraul das Olympia-Limit. Für die Bewerbe im Pariser Becken hatte er auch schon die Normen über 200 und 400 m Kraul erbracht. Auböck bewältigte die Distanz im Vorlauf in 7:50,93 Min. und blieb unter den Limits für Olympia (7:51,65) und die Langbahn-WM im Februar in Doha (7:53,11).

Auböck löste damit zudem das Olympia-Ticket für die Open-Water-Distanz 10 km. Und die möchte er auch in Angriff nehmen. “Ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit”, sagte der 26-Jährige der APA – Austria Presse Agentur. “Es nimmt mir nichts weg, weil es eine Woche nach den Becken-Bewerben ist.” Speziell vorbereiten werde er sich auf den 10er nicht. “Ich bereite mich ganz normal auf die 400 m Kraul vor”, erklärte Auböck. Daneben werde er wohl über 200 m antreten, die am selben Tag angesetzten 800 m in dem Fall streichen.