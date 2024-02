Auböck über 400 m Kraul im WM-Finale, auch Kreundl weiter

Der Niederösterreicher Felix Auböck hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha über 400 m Kraul als Vorlauf-Fünfter das Finale über 400 m Kraul erreicht. Mit einem starken Finish kam er auf 3:45,53 Min. Über 200 m Lagen der Frauen schaffte es Lena Kreundl in 2:14,03 als Elftschnellste in das Semifinale der Top 16. Simon Bucher muss nach 23,53 Sek. über 50 m Delfin in ein Swim-off dreier Athleten um den letzten Semifinalplatz. Die Finalsession beginnt um 17.00 Uhr MEZ.

Von: apa