Auch heuer Formel-1-Doppel auf Red Bull Ring in Spielberg

In der Formel 1 finden in diesem Jahr wie im Vorjahr zwei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Wie die Serie am Freitag mitteilte, ist das Rennen in der Türkei aufgrund der Coronasituation dort abgesagt. Der Grand Prix von Frankreich in Le Castellet rückt deswegen zeitlich nach vorne auf den 20. Juni. In Österreich geht dann am 27. Juni zunächst der Große Preis der Steiermark über die Bühne, der Österreich-Grand-Prix bleibt auf seinem Termin am 4. Juli.

2020 hatte Spielberg mit zwei Rennen den wegen der Pandemie verspäteten Saisonauftakt der Formel 1 veranstaltet. Zuvor am Freitag hatte bereits der Rechteinhaber der Motorrad-Weltmeisterschaft bekanntgegeben, dass auch die MotoGP heuer im Sommer eine Doppelveranstaltung auf dem Ring im steirischen Murtal austrägt. Termine der Rennen sind der 8. und der 15. August.

“Wir freuen uns sehr, zwei zusätzliche Rennen auf der internationalen Motorsport-Bühne ausrichten zu dürfen und damit auch die gute Zusammenarbeit sowohl mit der Formel 1 als auch mit der Dorna unterstreichen zu können. Mit der Übernahme der beiden Rennen möchten wir – wie bereits im Vorjahr – ein starkes Signal für Lebensfreude, Zuversicht und Optimismus aus der Steiermark in die Welt schicken”, teilte Red-Bull-Firmengründer Dietrich Mateschitz in einer Aussendung mit.

Durch die Initiative und die Investitionen des Steirers war der alte Österreichring im Mai 2011, also vor zehn Jahren, als Red Bull Ring wiederbelebt worden. Seit 2014 ist die Formel 1 wieder im Aichfeld zu Gast, seit 2016 zusätzlich auch die MotoGP.

“Die Formel 1 hat wieder einmal gezeigt, dass sie in der Lage ist, auf kurzfristige Entwicklungen schnell zu reagieren und Lösungen zu finden. Dass es mit dem Double-Header in Österreich bei 23 Saisonrennen bleibt, freut uns sehr”, sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali. “Mein Dank gilt dem Promoter und den Behörden in der Türkei für ihre Bemühungen in den vergangenen Wochen. Ebenso bedanke ich mich bei den Promotern in Frankreich und Österreich für ihr rasches Handeln, die Flexibilität und ihren Enthusiasmus.”

Aufgrund des Zurückrollens der strengen Corona-Schutzmaßnahmen ab Mitte Mai wird bei den Rennen in der Steiermark auch wieder eine bestimmte Zahl an Motorsportfans auf den Tribünen zugelassen sein. Laut den momentan geplanten Regeln für Outdoor-Veranstaltungen wären 3.000 Zuschauer erlaubt, eine Erhöhung dieser Maximalgrenze bis Ende Juni ist jedoch gut möglich.

“Es ist eine riesige Freude und Auszeichnung für die Steiermark, dass es auch im heurigen Jahr sowohl zwei Rennen der Formel 1 als auch der MotoGP in unserem Bundesland geben wird. Insbesondere mit dem jeweiligen ‘Großen Preis der Steiermark’ rücken wir abermals auf sensationelle Weise in das internationale Rampenlicht”, freute sich der steirische Sport-Landesrat Christopher Drexler (ÖVP). Die Steiermark werde in diesem Sommer erneut “zum Nabel der Motorsportwelt”, ergänzte er und bedankte sich ausdrücklich bei Mateschitz.