Auch Ivan „der Große“ bleibt ein Wolf

Bruneck – Weiter geht es mit der Kaderplanung beim HC Pustertal. Die sportliche Leitung arbeitet an der Finalisierung nicht nur der Pre-Season, sondern auch des Kaders, der in die aufregende, erste komplette Saison in der neuen Arena gehen soll. Angesichts der bereits ordentlichen Spielerdecke und einer bisher jungen, hungrigen „DNA“ im Kader dürfen sich alle Eishockeyfreunde im Pustertal auf den Saisonstart freuen. Ein weiterer junger Südtiroler Puckjäger hat seinen Vertrag verlängert: Nicht weniger als 74 Pflichtspiele sowie eine Hand voll Testspiele mit dem HCP hat Ivan Deluca 2021/22 bestritten. Wie ein Schweizer Uhrwerk arbeitet sich der 193 Zentimeter große Arbeiter entlang der Bande nach vorne, aber auch zurück.

Der 24-jährige Stürmer feierte mit gerade 16 Jahren und noch in der „alten“ Serie A mit den Sterzing Broncos sein Debüt im Profieishockey. Jahrelang traf er als Gegner auf die Wölfe und nach zwei guten Saisonen in der Alps Hockey League verpflichtete der HC Bozen den Linksschützen.

Nach drei Jahren in der Landeshauptstadt – mit soliden Leistungen und stets einigen Skorerpunkten auf der Habenseite – folgte dann der Wechsel zum HC Pustertal. Für beide Seiten bestimmt ein Glücksfall: Ivan Deluca hat sich den Stammplatz bei Pustertal erkämpft und hatte seinen Anteil an der letztjährigen Aufholjagd der Wölfe.

Zuletzt gehörte Ivan Deluca zum Kader Italiens bei der A-WM in Finnland, insgesamt bestritt der stets ruhige Stürmer heuer 25 Länderspiele (zwei Punkte). „Nach dieser geilen Saison war es für mich eine leichte Entscheidung, wieder hier in Bruneck zu unterschreiben. Ich freue mich schon auf meine Mitspieler und auf die super Fans, dann werden wir dieses Märchen gemeinsam weiterschreiben.“