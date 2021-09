Auftaktsieg für West Ham in Rapids EL-Gruppe H

Peter Stöger spielte mit Ferencvaros in Deutschland

West Ham United hat nach der Auftaktrunde in der Rapid-Gruppe H die Tabellenführung in der Fußball-Europa-League übernommen. Der englische Gruppenfavorit setzte sich bei Dinamo Zagreb mit 2:0 durch und liegt dank des besseren Torverhältnisses vor Genk (1:0 bei Rapid). Im Sturm-Graz-Pool B trennten sich PSV Eindhoven und Real Sociedad 2:2. Peter Stöger verlor bei seiner Rückkehr nach Deutschland mit Ferencvaros Budapest in Leverkusen nach Führung mit 1:2.

Sein Landsmann Oliver Glasner ist mit Eintracht Frankfurt auch nach sechs Bewerbspartien noch sieglos, das Heim-1:1 gegen Fenerbahce war das vierte Unentschieden in Folge. Der Oberösterreicher musste die Partie wegen einer Sperre aus dem Vorjahr von der Tribüne aus mitverfolgen. Dafür durfte Martin Hinteregger bei den Hausherren durchspielen. Der deutsche Ex-Weltmeister Mesut Özil brachte Fenerbahce nach langer VAR-Intervention in Führung (10.), Sam Lammers gelang der Ausgleich (41.).

Stöger durfte zwar einen Traumstart nach einem von Ryan Mmaee abgeschlossenen Konter bejubeln (8.). Das bessere Team war aber von Beginn weg Leverkusen, das noch vor der Pause durch Exequiel Palacios zum Ausgleich kam (37.). Jungstar Florian Wirtz stellte den Auftaktsieg für die dominante Werkself nach einem groben Patzer in der ungarischen Defensive sicher (69.). ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger fehlte aufgrund seiner Knieverletzung.

In Zagreb spritzte Michail Antonio nach einem missglückten Rückpass der Heimischen erfolgreich dazwischen und erzielte das 1:0 für West Ham (22.). Als die Kroaten nach der Pause gefährlicher wurden, legten die “Hammers” entscheidend nach. Der englische Teamspieler Declan Rice schloss ein Solo über das halbe Feld durch die Beine von Dinamo-Goalie Dominik Livakovic zum 2:0 ab (50.).

In Eindhoven erzielte Mario Götze das 1:0 für PSV (31.) und bereitete das 2:2 durch Cody Gakpo vor (54.). Dazwischen scorten Adnan Januzaj (34.) und Alexander Isak (39.) für Real Sociedad. Phillipp Mwene war bei den Gastgebern bis zur 68. Minute im Einsatz.

Siegreich in die Europa League startete Aleksandar Dragovic mit Roter Stern Belgrad. Der ÖFB-Teamverteidiger feierten mit den Serben einen 1:0-Heimsieg gegen den portugiesischen Club Braga. Die trefferreichste Partie fand in der Stöger-Gruppe G statt. Betis Sevilla besiegte Celtic Glasgow mit 4:3. Das aus internationaler Sicht wohl hochkarätigste Duell zwischen Leicester City und Napoli endete 2:2.